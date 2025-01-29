台中太平張氏家族傳統家宴　500族人回娘家團聚

▲台中市太平區的「張氏」家族自1997年起，每逢大年初二都會舉辦盛大的家宴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

農曆新年即將到來，台中市太平區的「張氏」家族自1997年起，每逢大年初二都會舉辦盛大的家宴。這一傳統活動吸引了來自全台各地的張氏親友返鄉團聚，共同享用美食、分享彼此的生活點滴，場面十分熱鬧。去年的籌辦人張文田表示，這場家宴由宏亞食品（七七乳加巧克力）的張添為主要贊助者，其餘部分由親友們自由樂捐。今年，親友們對初二的家宴更是充滿期待。

張文田表示，去年由於部分親友中午來不及趕回，但仍有不少人參與，中午共開了32桌，晚上再開15桌，至少有500人共襄盛舉。張氏家族最年輕的孩子才幾個月大，而最年長的則是101歲的人瑞張連慶爺爺，大家親切地稱他為「公道伯」。張阿公五代同堂，場面好不熱鬧。

張文田透露，每到過年回娘家的日子，大家都非常忙碌。最初只辦了2桌左右，後來親友張友吉發起「大年初二回娘家」的試辦活動，這一辦就延續了20多年。除了在921地震那年和新冠肺炎疫情較嚴重的那2年停辦外，其他年份都如期舉行。如果親友中午趕不及，還有晚宴可以參加，兩場加起來至少有500人，場面熱鬧非凡。

張文田也提到，這樣的傳統活動不僅增進了張氏家族的感情，也為親友們提供了一個難得的團聚機會。每年初二，大家都會回到太平區，共同慶祝這個特殊的日子。張氏家族的家宴成為新年期間一道亮麗的風景線，讓人們在歡笑聲中迎接新一年的到來。