　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

勢頭太猛擋不住！微軟宣布DeepSeek加入Azure雲端服務

（示意圖／達志／路透社）

▲DeepSeek的AI模型引發全球關注。（示意圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

雖然OpenAI曾公開暗示，認為中國新創公司推出的AI模型DeepSeek有侵犯智慧財產權的嫌疑，但與OpenAI是密切合作夥伴的微軟（Microsoft）卻宣布，目前已正式將DeepSeek R1正式納入Azure AI Foundry，成為該企業級AI服務平台的一部分。

根據《Tech Crunch》報導指出，微軟作為OpenAI的最大股東，長期資助OpenAI之餘，還深度整合其AI技術，因此將DeepSeek R1正式納入的消息曝光後，外界十分關注微軟為何在OpenAI對DeepSeek進行調查的同時，仍決定將R1模型納入其AI服務。

報導中引述《彭博社》報導指出，微軟的資安研究團隊先前發現，DeepSeek可能於2024年秋季透過OpenAI的API竊取大量資料，並疑似涉及未經授權的技術使用。

即便如此，目前微軟決定將DeepSeek R1納入Azure AI Foundry，甚至強調，DeepSeek R1模型已通過「嚴格的紅隊測試與安全評估」，並經歷「模型行為自動化檢測與廣泛的安全審查，以降低潛在風險」。微軟部落格文章表示，未來客戶將能夠使用 「精煉版本」的 R1，甚至可在 Copilot+ PC 等 AI 準備度較高的設備上本地執行。

微軟也在聲明中提到，後續微軟仍會持續評估DeepSeek R1模型，並可能進行一定程度的調整與最佳化，以提升其準確度及審查機制。

而根據NewsGuard測試結果，DeepSeek R1在回應新聞相關問題時，83%的回答包含不準確資訊，甚至有時直接拒絕回應。此外，在針對中國相關問題進行測試時，DeepSeek R1有85%的問題未給予回答，顯示該模型可能受到中國政府的AI言論審查影響。這與西方市場對AI透明度與開放性的期待存在明顯差異，因此也讓微軟的決議添增爭議。

延伸閱讀
月薪5萬女友邀碩士男同居　他被討租金不爽：水電我還全包
公公「深夜急診」她忙整晚沒睡　聽婆婆「奪命連環扣」安排拜拜崩潰了：操到怎樣才罷休？
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／14:49規模4「極淺層地震」　最大震度3級
比ChatGPT還強！網紅「1招買刮刮樂」竟中100萬...
美航撞黑鷹！川普稱「應該是可以避免的」　質疑塔台1策略
趙露思實現10年夢想！　千字文吐露「公開病情原因」
初二柯媽媽現身城隍廟　透露柯文哲見到父親一直哭

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

勢頭太猛擋不住！微軟宣布DeepSeek加入Azure雲端服務

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

【萬用Lucy健康操】當你被拉進舞池但你不會跳舞：

南鯤鯓國運籤出爐「一重江水一重山」　廟方：字面上是下籤

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

【人體升降機】下樓梯爸爸自動蹲下背女兒XD

【呼喚阿公の咒語】萌娃站樓梯間叫阿公抱抱！5秒後阿公立馬從樓下出現XD

勢頭太猛擋不住！微軟宣布DeepSeek加入Azure雲端服務

被問「偷竊OpenAI技術」　DeepSeek：做AI誰不是站巨人肩膀上？

內衣塞蟒蛇！女子胸前怪怪的　海關一查傻眼：牠還在動

快訊／14:49台南東山區規模4「極淺層地震」　最大震度3級

夢到買刮刮樂1號碼！妹子醒來照買「第5次一刮」驚呆：100萬

快訊／台中清水火警！雜草空地突起火狂竄煙　消防灌救中

「內輪差＋視野死角」催命符！高市警局拍攝影片揭大型車視野盲區

國安威脅大增！海巡署預算遭削減42.7億　5海巡艦無法交船

忘拔充電器！正妹回家「住處燒光」焦黑慘況曝　1張廢墟照意外瘋傳

移民署南投收容所偕慈濟年前愛灑祈福　撫慰思鄉情收容人暖哭

美航撞黑鷹！川普稱「應該是可以避免的」　質疑塔台1策略

【自己的零食自己買】德國牧羊犬獨自買香腸　亮出智慧型手錶：老闆結帳！

3C家電熱門新聞

擋不住！微軟宣布DeepSeek加入Azure雲端服務

問DeepSeek輝達股價暴跌你害的？

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

DeepSeek全方位碾壓GPT4o

拿搞怪對聯測試！他曝DeepSeek中文能力真的不錯

谷歌推親戚稱謂計算機app

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

FB上互搜就變...「建議好友」？

三星Galaxy S25系列售價公開

LINE pay發紅包賺紅包　注意先搶先贏

政府補助3千　全國電子加碼送

三星Galaxy S25系列4色亮相

LINE禮物「群組送禮」功能上線　最多10份禮物一起送

iPhone出現「耳機模式」沒聲音？　簡單5招快速自救

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

快訊／南部10:11發生有感地震！國家警報響

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

吊車大王初二「回哪個娘家？」　去年全顧到

快訊／10:11嘉義大埔規模5.6「極淺層地震」　最大震度5強

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

專訪／情色照拍到攝影師「下面站起來」　國民情婦：我做到了

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

5組絕美明星孕婦寫真

即／「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

台灣YAMAHA召回8.1萬台機車！2車種有安全疑慮

即／初二「好女婿專機」　直升機來不及申請起飛取消

更多

最夯影音

更多

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人！刑事局解送返台

巨大機械技師2度搶鎮瀾宮頭香！　開廟門「蛇進來」抱走1.8萬金媽祖

藍寶堅尼82歲翁「突襲」屁股被狂推50公尺

女孩練韓團舞遇超強路人 一加入秒成全場焦點！

【幻想她是最好的】計程車司機分享維持30年婚姻的祕訣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面