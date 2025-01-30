勢頭太猛擋不住！微軟宣布DeepSeek加入Azure雲端服務

▲DeepSeek的AI模型引發全球關注。（示意圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

雖然OpenAI曾公開暗示，認為中國新創公司推出的AI模型DeepSeek有侵犯智慧財產權的嫌疑，但與OpenAI是密切合作夥伴的微軟（Microsoft）卻宣布，目前已正式將DeepSeek R1正式納入Azure AI Foundry，成為該企業級AI服務平台的一部分。

根據《Tech Crunch》報導指出，微軟作為OpenAI的最大股東，長期資助OpenAI之餘，還深度整合其AI技術，因此將DeepSeek R1正式納入的消息曝光後，外界十分關注微軟為何在OpenAI對DeepSeek進行調查的同時，仍決定將R1模型納入其AI服務。

報導中引述《彭博社》報導指出，微軟的資安研究團隊先前發現，DeepSeek可能於2024年秋季透過OpenAI的API竊取大量資料，並疑似涉及未經授權的技術使用。

即便如此，目前微軟決定將DeepSeek R1納入Azure AI Foundry，甚至強調，DeepSeek R1模型已通過「嚴格的紅隊測試與安全評估」，並經歷「模型行為自動化檢測與廣泛的安全審查，以降低潛在風險」。微軟部落格文章表示，未來客戶將能夠使用 「精煉版本」的 R1，甚至可在 Copilot+ PC 等 AI 準備度較高的設備上本地執行。

微軟也在聲明中提到，後續微軟仍會持續評估DeepSeek R1模型，並可能進行一定程度的調整與最佳化，以提升其準確度及審查機制。

而根據NewsGuard測試結果，DeepSeek R1在回應新聞相關問題時，83%的回答包含不準確資訊，甚至有時直接拒絕回應。此外，在針對中國相關問題進行測試時，DeepSeek R1有85%的問題未給予回答，顯示該模型可能受到中國政府的AI言論審查影響。這與西方市場對AI透明度與開放性的期待存在明顯差異，因此也讓微軟的決議添增爭議。

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