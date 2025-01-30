愛心捐款188元抽中9.8萬？　新北男下場超衰

記者黃翊婷／新北報導

男子阿榮（化名）去年間在IG參加抽獎活動，愛心捐款188元抽中9萬8888元獎金，他依照指示操作，又匯款1萬2345元給對方，最後把5個金融帳戶都交出去，結果不僅獎金沒有拿到，還因此被當成詐團共犯。新北地院法官日前審理此案，認為從現有證據看來，無法證明阿榮主觀上是否存在洗錢意圖，最終判決無罪。

▲阿榮捐款188元參加抽獎，以為真的中了獎金9萬8888元，沒想到卻是一場空。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮被指控去年4月間將5個金融帳戶的資料交給詐團成員使用，導致另外9名受害者被騙。對此，阿榮辯稱，當時他在IG參加抽獎，愛心捐款188元，對方說他中獎9萬8888元，但轉帳失敗，他用LINE和「簽帳卡處理中心」聯絡，簽帳卡處理中心又說要和金管會銀行局專員聯繫，讓他操作網銀轉帳1萬2345元到指定帳戶，最後由李姓專員要求他交出提款卡給製卡中心測試，並解鎖第三方支付的安全交易鎖，到時候帳戶的錢就會回來，結果不僅沒拿到獎金，錢也沒拿回來，還挨了告，他也是被騙的無辜受害者。

新北地院法官檢視阿榮的完整IG對話紀錄、LINE對話紀錄，發現他確實曾在IG捐款參加抽獎活動，也有被通知中獎，接著對方拿出一份「簽帳卡處理中心」的付款失敗證明，要求他聯繫該中心，該中心聲稱有查到付款失敗的資料，於是又把他轉給專員處理。

法官表示，詐團成員假扮的專員還出示金管會銀行局的識別證件資料給阿榮確認，成功取得信任後，再要求阿榮依照指示把提款卡交出，並再三保證「測試會有虛擬金流流動」、「處理好會恢復正常，要做沖正，不用擔心」，得手之後便不再回覆訊息。

法官認為，從整體前因後果看來，阿榮交出金融帳戶確實是為了獲得獎金，而且其中1個帳戶是他仍在使用的薪轉帳戶，除了一開始的愛心捐款，他還被騙匯款1萬2345元；綜上可知，阿榮主觀上是否存在洗錢意圖，仍存在合理懷疑的空間，根據無罪推定原則，最終裁定他無罪，全案仍可上訴。