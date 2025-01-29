陸煤電裝機佔比再減　今年底有望降至三分之一

▲江蘇徐塘發電廠。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電力企業聯合會（中電聯）近日發表的《2024-2025年度全國電力供需形勢分析預測報告》中指出，2025年底，大陸煤電裝機佔比將降至三分之一。

報告預測，2025年大陸全國新增發電裝機規模有望超過4.5億千瓦，其中新增新能源發電裝機規模超過3億千瓦。2025年底全國發電裝機容量有望超過38億千瓦，同比增長14%左右。其中，煤電所佔總裝機比重2025年底將降至三分之一；非化石能源發電裝機23億千瓦、佔總裝機比重上升至60%左右。其中，水電4.5億千瓦、並網風電6.4億千瓦、並網太陽能發電11億千瓦、核電6500萬千瓦、生物質發電4800萬千瓦左右。

這代表著，2025年大陸太陽能發電和風電合計裝機將超過火電裝機規模，部分地區新能源消納壓力凸顯。

電力消費方面，根據不同預測方法對全社會用電量的預測結果，中電聯預計2025年全國全社會用電量10.4萬億千瓦時，同比增長6%左右；2025年大陸全國統調最高用電負荷15.5億千瓦左右（若2025年夏季全國平均氣溫偏低於2024年同期，則最高用電負荷在15.2億千瓦左右，若夏季氣溫再創歷年新高，則最高用電負荷可能達到15.7億千瓦左右）。

2024年，大陸全國全社會用電量9.85萬億千瓦時，同比增長6.8%，增速比上年提高0.1個百分點。各季度全國全社會用電量同比分別增長9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。一季度受低溫、閏年以及上年同期低基數等多因素疊加影響，用電量增速接近兩位數；四季度受暖冬因素以及上年同期高基數因素等疊加影響，用電量增速比三季度放緩。

去年，第一產業用電量同比增長6.3%，畜牧業用電量增速領先；第二產業用電量6.39萬億千瓦時，同比增長5.1%，佔全社會用電量比重為64.8%，對全社會用電量增長的貢獻率為49.7%；第三產業用電量同比增長9.9%，充換電服務業等新業態用電量高速增長；城鄉居民生活用電量同比增長10.6%，三季度受高溫因素拉動顯著。

截至2024年底，大陸全國全口徑發電裝機容量33.5億千瓦，同比增長14.6%。 從分類型投資、發電裝機增速及結構變化等情況看，電力行業綠色低碳轉型成效顯著。

去年，新能源發電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規模。氣電、抽水蓄能新投產裝機規模大幅增長，電力系統調節能力進一步提升。非化石能源發電量增量佔總發電量增量的比重超過八成，煤電充分發揮了基礎保障性和系統調節性作用。水電和核電發電設備利用小時同比分別提高219、13小時，其他類型發電設備利用小時同比下降。