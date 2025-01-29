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天珠商人被劫殺奇案！　陰陽眼刑警被靈魂打氣：你自己加油

警方在霧峰山區逮捕搶劫殺人的李政達（中）及另2名共犯。（警方提供）

▲警方在霧峰山區逮捕搶劫殺人的李政達（中）及另2名共犯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2009年年底，台中市北屯區崇德三路「春水堂」後方停車場發生喋血事件，3名歹徒毆殺一男，挾持而去，地上留下大量血跡，恐難倖存，又因目擊者提供錯誤車牌號碼，警方浪費半小時才鎖定作案車輛去向，五分局偵查隊派人沿途追蹤，一直到霧峰山區靠近菜園路一帶，追丟了！只好抱著姑且一試的心態入山尋找。

警方很快追上嫌犯車輛，歹徒跑不到300公尺就撞電線桿，棄車逃逸，警方徒步在山區逮捕李政達、李之楷、蔡信佑3名嫌犯，當場搜出沾染血跡的折疊刀、圓鍬、童軍繩、手套、口罩及電擊棒等作案工具。

主謀黃焌柚與死者合夥買賣一顆「天地眼中眼」極品天珠，卻中飽私囊。（翻攝百度百科）

▲主謀黃焌柚與死者合夥買賣一顆「天地眼中眼」極品天珠，卻中飽私囊。

另一組人在汽車後行李箱裡，將氣弱遊絲的被害人救出，一名有陰陽眼的刑警H看到死者靈魂脫離肉體，站在一旁，看著警察使盡氣力為他作CPR，H輕聲跟被害人說：「你自己要加油啊！」但最後仍宣告不治，警方查出死者是張姓天珠商人，跑單幫，但在圈內小有名氣。

黃焌柚（中）曾因詐騙案被捕，負責偵辦天珠商人命案的警官因此對他有印象。（刑事局提供）

▲黃焌柚（中）曾因詐騙案被捕，負責偵辦天珠商人命案的警官因此對他有印象。

偵訊時，李政達鬼扯雙方交易時，是張男先持刀攻擊，他才奪刀殺人，但隔離偵訊，另兩嫌坦承架著死者，讓李政達連續捅他32刀。副隊長林宏霖（現任烏日分局偵查隊長）認為，李政達他們沒錢，張男怎麼會與他交易？幕後肯定有藏鏡人，警方很快查出洪姓、黃姓兩名共犯，他們參與勘查埋屍地點行動，但案發前打退堂鼓。

救護人員將張姓商人送醫急救，但仍回天乏術。（民眾提供）

▲救護人員將張姓商人送醫急救，但仍回天乏術。

於是李政達又避重就輕坦承預謀行搶，但因為死者激烈抵抗才錯手殺人；這些唬爛供詞更讓林宏霖覺得，嫌犯不曉得在掩護誰？於是再度傳訊死者家屬，得知張男生前與友人黃焌柚合夥買賣天珠，遭黃男中飽私囊，雙方鬧得很不愉快。

黃焌柚這名字罕見，林宏霖覺得熟悉，不久前他偵辦一起利用投資魟魚買賣吸金詐財的案子，黃是主嫌。當晚，林宏霖拿著李政達手機尋找證據，突然Telegram（又稱紙飛機）傳來一條訊息：「你怎麼了，都沒回應我，我很擔心」，林宏霖正想截圖存證，這條訊息突然不見了，事後查出此係黃焌柚利用別人名義申請門號，於是將他逮捕到案。

警官林宏霖（圖）根據歹徒的手機訊息，鎖定幕後藏鏡人，順利破案。（林慶祥攝）

▲警官林宏霖（圖）根據歹徒的手機訊息，鎖定幕後藏鏡人，順利破案。

黃一開始辯稱「開玩笑」，將責任推給李政達，警方提出相關證據，他又改稱，雖曾拜託李等人幫他殺張姓天珠商人，但後來考量風險太高，又叮囑他們不要執行，哪知道這幾個年輕人想錢想瘋了，背著他幹這一票。

由於李政達等人一直掩護黃焌柚，最後，林宏霖警告李：「你以為這條你擔得起？如果按照黃焌柚說的，是你擅自行動，判死刑不是不可能」，李政達嚇到了，才供出黃以5萬元代價，讓他「揪團」作案，他為了要拿尾款才一路掩護黃焌柚。

最後，法官考量李政達、李之楷無前科，黃焌柚也沒有類似殺人素行，認為3人應該不是「窮凶極惡之人」，可以教化改善，也沒有絕對反社會性，最後判黃焌柚、李政達無期徒刑，李之楷徒刑20年定讞。


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