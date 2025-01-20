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台版櫻花最前線發布最佳賞櫻期　九族文化村八重櫻2／9-22綻放

▲台灣雪櫻和八重櫻預計二月中旬將進入盛開期。（圖／九族文化村提供，下同）

▲台灣雪櫻和八重櫻預計二月中旬將進入盛開期。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

年前一波波寒流南下，今年的梅花花況也比往年更精采，民眾也開始期待春節後的九族文化村櫻花祭大爆發；中央氣象局與農業部合作的「農業氣象觀測網監測系統」在18日發布櫻花花期預報（https://agr.cwa.gov.tw/sakura_forecast，俗稱台版櫻花前線），也揭曉最新的花期預告：九族八重櫻的最佳賞花期將落在2月9日至22日。

九族文化村經理黃瑞奇指出，目前台版櫻花前線的觀察預報以阿里山的吉野櫻和九族的八重櫻為觀察標的，九族持續與中央氣象署及農業試驗所合作，截至今年已累計八年的觀測值；氣象署更在2023年在九族文化村觀山樓建構臨時氣象觀測站，以取得更精準的氣象參數、推估花開的日期。

▲台版櫻花最前線發布最佳賞櫻期，九族八重櫻、雪櫻情人節前搶先綻放。（圖／九族文化村提供）

黃瑞奇表示，目前大部分櫻花處於休眠期，不過一波波的低溫成為喚醒櫻花的關鍵；對應台版櫻花前線的預報，可看出今年的八重櫻應會如期在二月中旬盛開，正好趕在情人節和元宵節綻放，為櫻花祭活動增添浪漫與亮麗色彩。

▲中央氣象署在九族文化村觀山樓苗圃設置的臨時氣象站。

▲中央氣象署在九族文化村觀山樓苗圃設置的臨時氣象站。

黃瑞奇進一步說明，園區目前有六種櫻花品種、種植數量超過6000棵，而各品種花期不一：最早的山櫻花和枝垂櫻目前已開跑，再接續二月中的八重櫻、台灣雪櫻、吉野櫻，到二月底三月初的富士櫻，預計花季將持續一個多月；今年櫻花祭迎來第25回的週年紀念，新引進的「台灣雪櫻」白色新品種，也將進入樹齡的青春成熟期，預計今年將比去年更漂亮。

黃瑞奇提醒，2025櫻花祭的活動網頁已上線（https://www.nine.com.tw/page/activity/index.aspx?kind=33），民眾可利用花季期間能天天入園的花季票卡優惠專案，如此從春節的枝垂櫻賞到228的富士櫻都不會錯過。

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