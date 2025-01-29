春節戶外健康首選　中市推薦大坑14條步道條條有特色

▲台中市推薦大坑14條步道條條有特色，圖為1號健身步道地標。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新年新氣象，身體健康是最多人心目中最大的願望，台中市政府觀光旅遊局同步整修大坑14條登山步道，強化並展現獨特魅力，希望民眾9天春節團聚之餘，一起走一趟戶外健身開箱之旅，大坑步道群，每條步道都有不同的特色，讓有不同需求的遊客都能找到最適合自己的步道。

14條步道，包含1號健身步道、2號彩色森林步道、3號鳥語步道、4號蝴蝶步道、5號山陵縱走步道、5-1號手作文學步道、6號仙境步道、7號藥用植物教學步道、8號遊戲步道、9號、9-1號愛戀步道、10號特產步道、中台科大觀音山能量步道，除了8號及中台科大觀音山尚待爭取經費外，其餘步道皆已完成了第一波的主題強化工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沿途灑下陽光讓人十分舒服。

以大坑1號健身步道為例，民眾可導航大坑1號登山步道停車場，即可到達登山口，登山口有可愛的健身地標，可與夥伴拍張美美的照片，從0K心情整備站出發，沿途森林茂密，有體驗森林浴的享受，經過一小段相思木棧道後，來到0.4K體能訓練場，這裡有12項森林探索設施讓你挑戰，全身的肌肉需要互助合作才能成功，周邊有許多不同形式的休息區，挑戰完可以放鬆一下。

接著，沿著林間小徑走在相思林間，來到0.6K心情放空站，這裡除了涼亭可以休息，還有拉筋設施可以舒緩一下緊繃的肌肉；舒緩後上行來到0.9K心情調適站，此時已完成一半路程，接著，會經過一段大魔王級上下坡，來到1.1K心跳體驗站，再經過一段上下坡，感受穿梭充滿蕨類植物的茂密山林。

▲終點逍遙亭遠眺群山環抱的美景。

接著來到1.4K幽谷環境站，可以眺望山林美景，再往前到1.5K乳酸集結站，會有種全身熱氣爆發的感覺，最後走到終點-逍遙自在站，在逍遙亭遠眺群山環抱的美景，全身放鬆舒坦，揮汗淋漓，實測來回一趟燃燒卡路里達700大卡。

民眾如果不想開車，也可搭乘66副公車，假日更多達37班公車來回接駁，交通便捷，快一起來探索大坑1號「健身步道」吧。

▲體能訓練場-森林探索站-可挑戰12項設施。

▲心情調適站有拉筋板供舒緩小腿。