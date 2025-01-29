重案回顧／除夕燒死6至親！翁仁賢狂比中指　嗆法官「Fuxk You」

▲翁仁賢除夕縱火燒死6至親，槍決伏法前還嗆家人會追殺好幾個輪迴。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／綜合報導

桃園一名男子翁仁賢個性偏激自負，認為父母手足都對他不好，害得他一事無成，他構思多年要如何在最短的時間內「滅門」，最後他選在2016年除夕夜當晚潑灑汽油縱火，造成全家6死5傷。而他被逮後態度囂張，不僅對媒體狂比中指，還在法院審理期間辱罵法官，遭槍決前更留下遺言，要追殺家人幾個輪迴，行徑相當惡劣。

2016年2月7日除夕夜，翁家人回到位於桃園龍潭的三合院祖厝圍爐，共16人席開兩桌，但當時51歲的翁仁賢遲遲未現身。不料，飯吃到一半翁家人突聞到一股汽油味，竟是翁仁賢持預藏的汽油猛潑縱火，造成包括看護在內一共6人死亡、5人受傷。

翁仁賢犯案過後便騎乘機車逃逸，留下一屋子的家人在火海中掙扎，他自己轉往北橫公路山區躲藏。警方循線逮到人後，翁仁賢竟還大言不慚地稱，父母早就該死了，自己多年前就開始構思，計畫在「最短時間內達到滅門效果」，對家人成功逃出一事，還感到相當懊悔，行徑相當惡劣。

而翁仁賢在法院審理時，還槓上法官，不但當庭辱罵法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「胡說八道」、「丟人現眼」，還曾賴坐在地上嗆法官「你不夠格」，另外，他出庭時面對媒體鏡頭，也多度比出中指，並辱罵記者「智障」，絲毫沒有悔意。

翁仁賢最後遭判處死刑定讞，並於2020年4月1日伏法，當天他一度抵抗不配合，遭拖出囚房吃完最後一餐時稱，不想打麻醉，要好好享受死亡的過程，但最後並未如願。翁仁賢臨終時留下遺言，要「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴。」令親屬寒心不已，拒絕領回其遺體。