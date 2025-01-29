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初四迎財神！高雄在地知名「旗山八路財神廟」　搶發財大砲旺一年

▲▼八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲旗山八路財神廟是南部知名財神廟，新春期間吸引民眾拜財神，而搶發財大砲最受歡迎。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

大年初四迎財神！高雄市旗山區的八路財神廟是南部著名財神廟，每年春節期間都湧入不少民眾拜財神，求發財金，希望新的一年財源滾滾，廟方春節期間的重頭戲「發財大砲」是最受民眾歡迎的活動，廟方藉由懸掛空中的發財大砲爆炸，隨機灑出現金、金元寶、金蛋，讓參拜的民眾搶發財金、發大財，也希望在新的一年財源滾滾來。

▲▼八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲旗山八路財神廟是南部知名財神廟，新春期間吸引民眾拜財神。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

位於國道10號嶺口交流道附近的旗山開基八路財神廟供奉武財神趙公明及求取偏財運的韓信爺，每年春節期間都吸引大批民眾前往上香祈福，希望能在一年之初就受財神爺眷顧，一年到頭都能夠錢水滿滿、大發利市。

八路財神廟張姓負責人表示，多數財神廟奉祀的是「東、西、南、北、中」五路財神，八路財神廟則是再加上「天、地、人」，保佑就更完整，而廟裡求財運很多，除了傳統的補財庫，還能摸摸財神爺，轉點財運進門來，信徒在春節期間到廟裡拜財神，都是希望新的一年都能順順利利。

▲▼八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲旗山八路財神廟是南部知名財神廟，新春期間吸引民眾拜財神。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

八路財神廟內除了奉祀正財神外，還有奉祀偏財神，想簽樂透、運彩的民眾也可以來參拜，而八路財神廟春節期間最特別的就是廟方會是每半個小時到1個小時發放1次發財金，發放的方式也很特別，就是把錢、金元寶、金蛋放在「發財大砲」裡面，高掛在廟的橫樑上，大炮一炸開，發財金、現金從天而降，民眾往往伸長了手搶成一團，希望搶個發財金，求得好彩頭。

▲▼八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲旗山八路財神廟是南部知名財神廟，新春期間吸引民眾拜財神。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

除了有發財大砲發放發財金外，現場也有免費的發財擂台擲爻活動，歡迎民眾到財神廟補財庫、吃紅蛋、點招財燈、光明燈，還可獲得發財金紅包，財運滾滾來。

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