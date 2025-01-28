刮了1萬7！「他曝尾號戰績」倒賠6100　全場嘆：這才是真實刮刮樂

▲不少人買刮刮樂試手氣。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人直呼，除夕吃完年夜飯，重頭戲就是刮刮樂，不過一名網友早已開刮，花了1萬700元，卻只中了4600元，等於倒賠6100元，同時他也細心記錄36張的尾號與面額，提供大家參考，並曝心得「有中過大獎的彩票行好像更容易再中獎！」一票網友也回報，「刮三張全0元，應該不會刮了！」

一名男網友在Dcard分享刮刮樂戰績，目前已投入1萬700元，卻只中了4600元，也詳細記錄刮刮樂的尾號、購入面額與中獎金額，總共36張如下：

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編號 面額（元） 中獎金額（元） 6 1000 0 7 1000 0 9 200 0 1000 500 10 400 0 1000 500 11 200 0 14 1000 2000 500 100 24 200 0 27 200*2 200 500 0 31 300 0 200*8 200 100 100 35 100 0 49 500 500 53 100*3 100 200*8 400

對此，原PO苦笑直呼，在哪家彩券行購買刮刮樂感覺有差，「有中過大獎的彩票行好像更容易再中獎，我這邊幾乎有中獎的都是在某間，當然也有可能是心理作用！」

底下網友也回報，「謝謝平衡分享，不然以為全台灣只有我沒刮中」、「目前戰績：100面額中500元、300面額中500元...中大獎什麼時候輪到我？」「目前戰績：200面額2張中1000元、100面額2張0元、200面額中200元」、「目前刮差不多1萬7，虧4500元」、「這種真實才是刮刮樂」、「刮三張全0元，應該不會刮了」、「今年唯一刮的一次，100面額中100元」。

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