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陸首個「綠色算電協同試點省」　青海邁上新賽道

▲▼陸首個「綠色算電協同試點省」　青海邁上新賽道。（圖／翻攝微博）

▲青海省成為大陸第一個「綠色算電協同試點省」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸正將青海省打造成第一個「綠色算電協同試點省」，運用當地「水豐、光富、風好、地廣」的自然條件，以及近年積極發展，已初具規模的清潔能源優勢。

《中新社》報導，綠色算力是數字經濟時代的新質生產力。算力是指計算機或計算集群對數據進行各種計算和處理的能力，是衡量計算能力的重要指標。算力越大，數據處理能力越強。

青海省地理位置獨特，是國家安全的戰略要地和資源接續儲備地，目前電力總裝機突破7100萬千瓦，清潔能源、新能源裝機佔比分別達94.6%、70%。

去年以來，青海省發佈5項綠色算力地方標準，出台「一攬子」積極政策，打造集「源網荷儲」和綠色算力為一體的綠色算電協同發展集聚區，成為大陸首個綠色算電協同試點省。

目前，青海省已建成中國首個清潔能源和綠色算力調度中心，與多家頭部企業簽署戰略合作協議。截至2024年底，青海省已建在建標準機架9.3萬個，算力規模達8400PFLOPS（每秒所執行的浮點運算次數）。

青海省政協委員張周平認為，目前青海綠算產業規模較小，集群效應尚未形成。只有充分發揮綠電裝機佔比大的優勢，研究出台在中國率先實現算力中心綠電全額供應的政策措施，才能揚長避短。

張周平表示，「建議青海省能源管理機構每年籌措一定量的綠證，通過定量配比無償划撥的形式保證數據中心或綠算企業100%綠電供應。」

青海省政協委員鄧小川認為，目前東西部算力區域發展存在差距，主要表現在跨區域數據傳輸和算力調度機制方面，「應做好『算力帳』，根據不同數據特性和地區需求，實施分類分級的數據傳輸和算力調度策略。」

張周平說，「對傳統工業產業鏈進行數字化改造，可加大綠色算力消納力度；同時建議主動對接長三角、京津冀等國家樞紐節點以及東部發達省市，設立『科創飛地』，共同打造多層級多樣式的技術創新平台。」

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