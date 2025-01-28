台鐵推春節限定「開運便當」！限7天開賣　可吃到獅子頭年菜

▲台鐵特別推出春節期間限定的「迎春納福-開運便當」。（圖／台鐵提供）



記者林育綾／台北報導

為迎接農曆年節，台鐵特別推出春節期間限定的「迎春納福-開運便當」，除了經典滷排骨、魯蛋、豆包，還有多道年菜入菜，像是象徵圓滿的「獅子頭」，還有「魷魚炒芹菜」象徵游刃有餘，也有過年必吃「長年菜」等，將於大年初一1月29日起至2月4日，限定7天販售。

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▲台鐵推出春節限定「迎春納福-開運便當」。（圖／台鐵提供）

台鐵附業營運處台北餐旅分處，在春節期間特別推出限定「迎春納福-開運便當」，讓旅客過年期間不用下廚，也能吃到充滿巧思的年菜。菜色不僅有台鐵便當傳統經典「滷排骨、滷蛋、滷豆包」，還有多道應景年菜，象徵著對新年的美好祈願。

▲▼台鐵特別推出春節限定的「迎春納福-開運便當」。（圖／台鐵提供）

像是口感扎實的「酥炸龍膽石斑風味魚排」，寓意年年有餘，口感與風味兼具。而「獅子頭」象徵團圓圓滿，多汁鮮香、濃郁入味。「魷魚炒芹菜」象徵游刃有餘。長年菜（芥菜）更是過年必嘗食材，搭配甜椒的色彩與甜度，意喻健康長壽。「大白菜」象徵百財聚來，加入鮮香菇拌炒增加鮮味與口感，整份便當充滿年節的氣氛。

▲「迎春納福-開運便當」菜色不僅有台鐵便當經典的「滷排骨、滷蛋、滷豆包」，還有多道應景年菜。（圖／台鐵提供）

台北餐旅分處團隊「迎春納福-開運便當」每個售價188元，1月29日起至2月4日止（農曆初一至初七）限時7天，在台鐵便當台北站南三門行動餐車、2、3、4號店，以及板橋店、桃園店販售，午晚餐均有售，依便當到達各店時間開賣，數量有限，售完為止。

「迎春納福-開運便當」販售資訊

販售日期：114年1月29日起至2月4日止（農曆初一至初七，共7天）

販售地點：台鐵便當台北站南三門行動餐車、2、3、4號店及板橋店、桃園店

販售時間：午晚餐均有售，依便當到達各店時間開賣

便當售價：188元/個

洽詢電話：02-23619309