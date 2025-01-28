DeepSeek凌晨發布新款開源AI模型！　Janus-Pro測試打敗OpenAI

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

人工智慧（AI）領域再掀波瀾！DeepSeek 於今（28 日）正式推出開源多模態 AI 模型 Janus-Pro，以及JanusFlow。其中Janus-Pro-7B在GenEval和DPG-Bench基準測試中擊敗OpenAI的DALL-E 3和Stable Diffusion，成為一匹超強黑馬，在業界掀起重大波瀾。

Janus-Pro作為一款統一多模態理解與生成的創新框架，透過去耦合視覺編碼技術，不僅提高了模型的適配性，還顯著提升了在不同任務中的表現。

JanusFlow則是一款透過將生成流（Rectified Flow）與自迴歸語言模型融合，實現統一的框架。JanusFlow 不僅能在理解任務中表現出色，還能生成高品質影像。

在基準測試中，Janus-Pro-7B的表現超越了OpenAI，顯示出其在人工智慧任務中的強大競爭力。AI 觀察家 Rowan Cheung 評論道，「DeepSeek 的新模型將為人工智慧效能設定新的標準。」

隨著 Janus-Pro-7B 的推出，科技業界對於其可能帶來的影響高度關注。許多市場觀察人士認為，DeepSeek 的突破性技術可能促使競爭對手加速研發，進一步推動 AI 領域的創新發展。然而，這也引發了市場的不安情緒。

AI 領域的強烈競爭已開始對市場產生影響。曾被視為 AI 產業「寵兒」的輝達（NVIDIA, NVDA-US）股價在27日美股收盤暴跌近17%。