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「一夜寵幸30多位佳麗」　他被稱為中國最好色帝王

▲▼南宋度宗趙禥。（圖／翻攝自百度百科）

▲南宋度宗趙禥。（圖／翻攝自百度百科）

記者陳冠宇／綜合報導

歷史上說一代帝王坐擁後宮佳麗三千，這三千佳麗其實是個虛數，只是為了表明帝王的嬪妃之多。不過，確實有一位皇帝一夜寵幸三十個嬪妃，這個創紀錄的皇帝是誰呢？翻開塵封歷史的資料，不難看出這個創紀錄的皇帝就是南宋度宗趙禥。

趙禥原名趙孟啟，1251年賜名孜，1253年立為皇子，賜名禥，登基後成為南宋第六位皇帝，在位十年。他是宋太祖趙匡胤的十一世孫，宋理宗趙昀弟嗣榮王趙與芮之子，也就是宋理宗的侄兒。

趙禥幼時讀書用功，聰慧敏捷，時常一語破的，令宋理宗十分喜愛。宋理宗沒有兒子，便立趙禥為皇太子。趙禥二十五歲即位，三十五歲就因酒色過度而身亡了。趙禥死後葬於永紹陵，謚號為端文明武景孝皇帝。

趙禥幼時聰敏，但長大後卻十分昏庸無能，荒淫無度。他即位時，金朝已經滅亡多年，而北方元朝軍隊正大舉南下，國難當頭，他卻將軍國大權交給奸臣賈似道執掌，使南宋偏安江南的錦繡江山處於暗無天日之中。

南宋王朝一直處於元軍大兵壓境的岌岌可危之中，但趙禥不思組織廣大軍民抵抗元軍，卻每日白天借美酒澆愁，晚上幸美人散心。他與歷朝歷代的帝王們一樣不僅期盼自己長生不老，而且希望自己永遠擁有強烈的性慾，以駕馭後宮嬪妃。他在服食所謂「不老藥」仙丹的同時，還遍尋「壯陽藥」，欲幸遍後宮美色。

據清乾隆年間畢沅編著的《續資治通鑑．宋紀一百八十》上關於趙禥的記載，「帝自為太子，以好內聞；既立，耽於酒色。故事，嬪妾進御，晨詣合門謝恩，主者書其月日。及帝之初，一日謝恩者三十餘人。」

意思就是說，趙禥做皇太子就以好色出名。當了皇帝之後還是如此。根據宮中舊例，如果宮妃在夜裡奉召陪皇帝睡覺，次日早晨要到合門感謝皇帝的寵幸之恩，主管的太監會詳細記錄下受幸日期。趙禥剛當了皇帝時，有一天到合門前謝恩的宮妃有三十餘名。史學界就此段文字獲知，趙禥性能力超強，一夜竟然寵幸了三十餘名嬪妃。

當時朝廷政治十分腐敗，百姓生活十分困苦，而趙禥自己卻依舊窮途奢侈，荒淫無道，長期沉湎於酒色之中。南宋王朝病入膏肓，無可救藥，只有等著走向滅亡。

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