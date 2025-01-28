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花30元買彩券！直接中6700萬大獎　男子激動到整夜沒睡

大陸廣東惠州一名男子近日花費了6元人民幣（約新台幣30元）買了「中國福利彩券快樂8遊戲」，沒想到竟中了1500萬人民幣（約新台幣6700萬元）的大獎。（圖／抖音）

▲開出大獎的彩券行慶祝。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名男子，平常就有購買彩券的習慣，沒想到，他近日再次花費6元人民幣（約新台幣30元）購買彩券後，竟中了1500萬人民幣（約新台幣6700萬元）的大獎。男子得知自己中獎後又驚又喜，激動到整夜睡不著，透露自己拿到獎金後計畫先買房，剩下的錢會存下來留給小孩使用。

綜合陸媒報導，大陸廣東惠州一名男子近日花費6元人民幣買了「中國福利彩券快樂8遊戲」，沒想到，彩券開獎後，男子竟中了1500萬人民幣大獎，讓男子感到相當驚喜。

男子在2024年12月4日辦理兌獎手續時表示，當天彩券開獎時，他就跟往常一樣在網路上查詢開獎結果，結果就發現開獎號碼與他投注的號碼完全相同，「我反覆看了好多遍，不敢相信自己全中了，趕緊找家人幫忙一起核對，每一個號碼都對上了，確認中了大獎，非常激動，一夜都沒睡！」

對於獎金該如何使用，男子則表示，這次中得大獎是意外之喜，他打算把一部分獎金用來購置房產，剩餘部分則先存起來，將來用於小孩的教育和生活。年關將近，他很開心收穫這個幸運驚喜，準備和家人一起好好過年。

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