海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年來最冷玉山圍爐

▲玉山氣象站觀測員和約雇員除夕夜堅守玉山氣象站，在酷寒低溫中圍爐。（圖／玉山氣象站提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)是除夕夜，家家戶戶在溫暖的圍爐中團圓。不過在10年來最冷的海拔3858公尺玉山北峰，有一群默默奉獻的人堅守崗位，玉山氣象站3名觀測員與約聘員，犧牲與家人團聚時光，留守玉山北峰，確保氣象觀測和數據準確回傳，全台最高的年夜飯，沒有熱鬧的煙火，沒有滿桌佳餚，有氣象職人最溫暖的守護。

玉山氣象站位於南投縣信義鄉的玉山北峰，是東北亞最高的氣象站。今年除夕寒流強襲，凌晨2點04分更出現零下14.5度低溫，創下冬季最低溫10年來紀錄，觀測員陳盛基以及約僱人員林軍佐、全超光等3名值班人員，留守玉山如常進行氣象觀測，讓國人即時掌握最新氣象資訊，還得在酷寒環境中替儀器除冰，確保正常運作。

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由於他們每次上山值守就是一整個月，不僅除夕夜無法與家人團圓圍爐，還得留守到年假結束，下次下山要等到2月14日、15日，才與親人相聚。

▲▼玉山氣象站人員過年期間仍得堅守崗位觀測氣象，並除冰確保設備正常運作。（圖／氣象署提供）

玉山氣象站主任林文龍提到，這一晚，他們的年夜飯雖然簡單，「但儀式感不能少，魚和肉是一定要有！」由於玉山北峰的環境艱苦，物資補給得靠空勤總隊每月一次的直升機運送。早些年，連直升機都沒有，所有物資得靠人力背上山。

林文龍笑著說：「如今，食材選擇比以前豐富多了，同仁們還練出了不錯的廚藝，這麼多年下來，每個人都成了半個大廚。」

儘管全台最高的年夜飯菜色無法媲美山下的團圓飯，但玉山氣象站3名圍坐在氣象站的小餐桌，簡單的蒜泥白肉和甘蔗臘肉、蒲燒鰻等四菜一湯，即便室內溫度也僅1.4度，但依舊溢滿溫馨的氛圍。玉山氣象站人員透露，氣象站平常是兩菜一肉一湯，今天是除夕，因此加了一道菜。

▲▼玉山氣象站人員自己準備四菜一湯圍爐。（圖／玉山氣象站）

林文龍說，今年除夕夜3名留守同仁包括一名觀測員和兩名約僱人員，其中一名觀測員已經4到5年除夕夜和春節沒有回家過年了，剛好都輪到他，兩年前剛好是其他同仁輪值，未料過年前夕身體不適，得下山就醫，因此這名觀測員緊急上班留守，連4年沒和家人吃過團圓飯。

寒夜降臨，氣象站外是靜謐的銀白世界，只有風聲相伴，玉山氣象站人員在團圓夜守護在全台最高的氣象站，成除夕夜最動人的風景。