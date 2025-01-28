　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年來最冷玉山圍爐

▲▼玉山氣象站觀測員和約雇員除夕夜仍堅守玉山氣象站，在酷寒低溫中圍爐。（圖／玉山氣象站）

▲玉山氣象站觀測員和約雇員除夕夜堅守玉山氣象站，在酷寒低溫中圍爐。（圖／玉山氣象站提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)是除夕夜，家家戶戶在溫暖的圍爐中團圓。不過在10年來最冷的海拔3858公尺玉山北峰，有一群默默奉獻的人堅守崗位，玉山氣象站3名觀測員與約聘員，犧牲與家人團聚時光，留守玉山北峰，確保氣象觀測和數據準確回傳，全台最高的年夜飯，沒有熱鬧的煙火，沒有滿桌佳餚，有氣象職人最溫暖的守護。

玉山氣象站位於南投縣信義鄉的玉山北峰，是東北亞最高的氣象站。今年除夕寒流強襲，凌晨2點04分更出現零下14.5度低溫，創下冬季最低溫10年來紀錄，觀測員陳盛基以及約僱人員林軍佐、全超光等3名值班人員，留守玉山如常進行氣象觀測，讓國人即時掌握最新氣象資訊，還得在酷寒環境中替儀器除冰，確保正常運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於他們每次上山值守就是一整個月，不僅除夕夜無法與家人團圓圍爐，還得留守到年假結束，下次下山要等到2月14日、15日，才與親人相聚。

▲▼玉山氣象站。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山氣象站人員過年期間仍得堅守崗位觀測氣象，並除冰確保設備正常運作。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山氣象站。（圖／氣象署提供）

玉山氣象站主任林文龍提到，這一晚，他們的年夜飯雖然簡單，「但儀式感不能少，魚和肉是一定要有！」由於玉山北峰的環境艱苦，物資補給得靠空勤總隊每月一次的直升機運送。早些年，連直升機都沒有，所有物資得靠人力背上山。

林文龍笑著說：「如今，食材選擇比以前豐富多了，同仁們還練出了不錯的廚藝，這麼多年下來，每個人都成了半個大廚。」

儘管全台最高的年夜飯菜色無法媲美山下的團圓飯，但玉山氣象站3名圍坐在氣象站的小餐桌，簡單的蒜泥白肉和甘蔗臘肉、蒲燒鰻等四菜一湯，即便室內溫度也僅1.4度，但依舊溢滿溫馨的氛圍。玉山氣象站人員透露，氣象站平常是兩菜一肉一湯，今天是除夕，因此加了一道菜。

▲▼玉山氣象站觀測員和約雇員除夕夜仍堅守玉山氣象站，在酷寒低溫中圍爐。（圖／玉山氣象站）

▲▼玉山氣象站人員自己準備四菜一湯圍爐。（圖／玉山氣象站）

▲▼玉山氣象站觀測員和約雇員除夕夜仍堅守玉山氣象站，在酷寒低溫中圍爐。（圖／玉山氣象站）

林文龍說，今年除夕夜3名留守同仁包括一名觀測員和兩名約僱人員，其中一名觀測員已經4到5年除夕夜和春節沒有回家過年了，剛好都輪到他，兩年前剛好是其他同仁輪值，未料過年前夕身體不適，得下山就醫，因此這名觀測員緊急上班留守，連4年沒和家人吃過團圓飯。

寒夜降臨，氣象站外是靜謐的銀白世界，只有風聲相伴，玉山氣象站人員在團圓夜守護在全台最高的氣象站，成除夕夜最動人的風景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
DeepSeek橫空出世震撼美股！　原由與影響一次看
海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年來最冷
年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚
女婿開車問餓了嗎？沒人應答　回頭看瞬間發毛「岳母不見了！」
曝柯文哲獄中剃頭原因　陳佩琪：是寵物美容師舍友剪的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025台北國際書展「十大追星攻略」搶先看！吉本芭娜娜將來台

玉山氣象觀測員如廁帶榔頭「破冰」　上班得花8小時

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年來最冷玉山圍爐

爸媽年前大吵！問16歲兒「要跟誰」他決定了　媽冷回：沒你這兒子

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂：真的超痛苦

爸媽肺炎住院！她想回娘家幫煮年菜　公婆竟撂「1句狠話」

初一國道估湧走春車潮「交通量1.3倍」　12路段易壅塞

快訊／17縣市低溫特報！4地今晚明晨再探6度　凍到大年初一

留4星評論！再光顧「店家酸爆了」要走還追罵她　妹子委屈哭

快訊／孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

黑柴跟著一起唱生日快樂歌 還舉手許願！奴才：成精了

金鍾國的本職是...歌手or健身教練？

【趕快吃吧QQ】女鼓起勇氣幫妹妹餵食守宮　直接緊張到聲音顫抖XD

《RM》「爬牆蜘蛛人」玩得超投入　金鍾國竟高八度娃娃音：要撐住～

【母貓有蛋蛋！？】貓咪長大才驚訝發現牠是公的！飼主大崩潰

2025台北國際書展「十大追星攻略」搶先看！吉本芭娜娜將來台

玉山氣象觀測員如廁帶榔頭「破冰」　上班得花8小時

海拔3858m「全台最高的年夜飯」　氣象職人留守10年來最冷玉山圍爐

爸媽年前大吵！問16歲兒「要跟誰」他決定了　媽冷回：沒你這兒子

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂：真的超痛苦

爸媽肺炎住院！她想回娘家幫煮年菜　公婆竟撂「1句狠話」

初一國道估湧走春車潮「交通量1.3倍」　12路段易壅塞

快訊／17縣市低溫特報！4地今晚明晨再探6度　凍到大年初一

留4星評論！再光顧「店家酸爆了」要走還追罵她　妹子委屈哭

快訊／孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

小王坐牢「人妻探監送零用金」　綠帽夫見情書崩潰提告

汽車大廠捐贈高科大車輛系教具　攜手培育電動化與智能化汽車人才

深圳公司連7年送車給員工　他入職3個月就抽中了

范姜彥豐粿粿結婚2年「1舉動吵到提分手」！　她怒：找不到樂觀的理由

愛愛玩太大下場很可怕！英每3人至少1人丟命　研究：腦部恐永久損傷

蛇年2方位利升官發財！專家曝磁場變化　「聚財位」犯6禁忌會漏財

水族館整修沒遊客！翻車魚竟健康亮紅燈　員工發現竟是「太寂寞了」

年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚

DeepSeek重創美股　高嘉瑜曝中國造假史：好險放年假「讓子彈飛一會」

中和民宅藏賭場！警持搜索票破門　豪乳女賭客這動作吸睛

白衣男翻鬣狗柵欄　正義哥怒斥「下來！講幾次」獲掌聲

生活熱門新聞

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

火燒車救人英雄　板模工：竟是我老闆

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

20縣市低溫特報！急凍剩6度時間曝

2025財運爆表！命理師喊3生肖快買彩券

除夕團圓飯　民俗專家示警「3道菜」別上桌

買鹽酥雞只點一根米腸　老闆秒回「那我不炸了」被灌爆

拆新買隱形眼鏡　驚見超大蟑螂讓她崩潰

更多熱門

相關新聞

年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚

年夜飯僅吃蔬菜串！　黃國昌透露：飲控中嗚嗚

今天（28日）是農曆除夕，全家團聚圍爐成為迎接新年的重頭戲，民眾黨代理主席黃國昌晚間也PO出自己的年夜飯，不過從他貼出的圖中可以看到，「別人的年夜飯」非常澎湃，他的則是幾條蔬菜串，同時他透露，「飲控中嗚嗚」。

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂

回老家過年！洗澡冷爆「1狀況超崩潰」　大票人秒懂

除夕夜至明晨仍有「10度以下」！

除夕夜至明晨仍有「10度以下」！

陳其邁除夕賀年120秒影片　親揭心內話

陳其邁除夕賀年120秒影片　親揭心內話

寒流來襲紅毛猩猩「抱抱取暖」

寒流來襲紅毛猩猩「抱抱取暖」

關鍵字：

玉山氣象站觀測員除夕年夜飯團圓氣象署天氣氣象寒流

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

台東5.2地震　太麻里船筏瞬間消失畫面曝

震不停！台灣位移「更靠近中國」　9年對比圖差很大

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

火燒車抱出4孩童　英雄老闆發文了

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」

蔡允潔小年夜證實懷孕了！

極樂越南！友忍4天破防「激戰混血妹」他一旁看傻

5對「沒想到是閨蜜」組合

「台積電ADR」重挫14.25％　股民紅包發不出來

陳彥翔哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

老闆過世...宜蘭必吃烤香腸「無限期休息」

更多

最夯影音

更多

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面