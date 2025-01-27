陳彥翔奪8命　哥再婚！小姨子傻眼「你弟燒光我姊餘生」：亡姊很氣

▲新竹逆子陳彥翔2022年6月因與父親發生口角，竟縱火燒死全家8人。（合成圖／記者陳凱力翻攝、游宗樺攝）



記者施怡妏／綜合報導

新竹輪胎行2022年發生大火釀8死，縱火的么子陳彥翔燒死8名親人，一審被判死刑，二審卻改判無期徒刑，讓死者家屬淚求再上訴。事隔兩年半，陳彥翔的大嫂胞妹（以下稱大嫂妹）近日控訴，姊夫在姊姊被燒死僅半年後便交了女友，交往兩年後如今再婚，讓她難以接受。

大嫂妹在Threads發文，姊夫在喪妻半年後便展開新戀情，並在交往兩年後再婚，讓她氣得直呼「我姊的餘生被你弟弟燒光了，真開心你找到了更好的餘生伴侶，呵呵。」她還透露，擲筊時姊姊也給了「聖筊」表達生氣，讓她更加難以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大嫂妹指出，周五（24日）去祭拜姊姊時，先是問了「妳在嗎？」出現聖筊，接著她一連串問了4個問題「妳知道陳彥翔沒判死嗎？」聖筊；「那妳知道陳彥瑀（哥哥）結婚了嗎？」陰筊；「超氣，妳也是嗎？」聖筊；「那我可以去網路上罵他嗎？」聖筊。

▲▼大嫂妹發文。（圖／翻攝自大嫂妹Threads）



大嫂妹指出，事發後約兩個月，姊夫就刪光了所有相關貼文和照片，「方便尋找新戀情是吧，還在靈堂上裝深情，說什麼下輩子再當我老婆」，姊夫與姊姊戀愛多年，婚後好不容易生下了女兒，「被一把火活活燒死後還不到半年欸，他就交了女友，呵呵，在天上看到會氣到把你拖進地獄吧」。

大嫂妹強調，沒有要攻擊姊夫的新對象，但也不祝福，「我噴的是，事發後那對父子的所作所為和態度，三觀不同造成的衝突，不分對錯也沒犯法，有人覺得糟糕也有人覺得沒差，要罵我我尊重，要罵他們的我也無法阻止啊」。

延伸閱讀...

►重案回顧／新竹逆子「燒死8至親」形同滅門！ 死刑1關鍵逆轉無期

►重案回顧／陳彥翔奪8命！無視妻哀求 母送到殯儀館「肚裡還在燒」