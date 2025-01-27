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大陸 大陸焦點 特派現場

演活《廬山戀》男女主角人生　相戀結婚、一起放映電影32年

▲▼ 演活廬山戀故事 。（圖／翻攝 九江新聞）

▲楊霖和吳惠先後被分配到廬山東谷電影院工作，同在一個組專門負責放映《廬山戀》。（圖／翻攝 九江新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸電影《廬山戀》在廬山放映了2萬多場，獲得「世界上在同一影院連續放映時間最長的電影」的金氏世界紀錄。實際上，在廬山真的有一段真實傳奇愛情故事，一對夫妻負責放映《廬山戀》長達32年，從相識、相戀到步入婚姻的殿堂，成為真正的廬山戀最佳故事。

大陸影史第一部吻戲《廬山戀》於1980年7月12日首映，當年男女主角的郭凱敏（飾演耿樺）、張瑜（飾演周筠）在山上相識相戀，同時也是「國共敵對」家庭背景戀人的純真愛情，幾經曲折，終於感動雙方家長，有情人終成眷屬。

當年男女主角驚天一吻，打破大陸「無吻戲」歷史，轟動大陸影史票房，觀影人次累積超過一億。之後，江西廬山成立電影院，每天只專心播放《廬山戀》，沒想到戲外真的有一對情侶因為放映影片，日久生情，演出真實的愛情故事。

▲▼ 中國影史第一吻戲《廬山戀》 。（圖／翻攝 電影廬山戀）

▲中國影史第一吻戲《廬山戀》 。（圖／翻攝 電影廬山戀）

陸媒《江西日報》報導，《廬山戀》1980年7月12日首映後，隔年20歲的楊霖和吳惠先後被分配到廬山東谷電影院工作，同在一個組專門負責放映電影《廬山戀》。

天天放映電影，夫妻倆卻說有兩個鏡頭百看不厭。其中一個經典鏡頭，女主角張瑜輕吻男主角郭凱敏臉頰，還有女主角台詞「你真傻，傻得可愛」。

另外，郭凱敏拿小鏡子站在窗外等張瑜，利用太陽的光線用鏡子反射引起女方注意。「我們那個年代，談戀愛不外乎寫信、打電話，看了電影後，才突然明白，談戀愛也可以這麼浪漫。感覺《廬山戀》是我們這一代談戀愛的教材。」吳惠說。

▲▼ 演活廬山戀故事 。（圖／翻攝 九江新聞）

▲楊霖和吳惠把《廬山戀》台詞倒背如流。（圖／翻攝 九江新聞）

楊霖和吳惠習慣用共同放映的場次來記錄人生重要時刻，比如第2190場，他們拜見彼此的父母；第2920場，步入了婚姻殿堂；第3902場，他們愛情的結晶呱呱墜地。婚後他們直接住在電影院裡，與放映室中間只隔著一條走廊。

走過32年，很多人經常問「重複看一部電影不悶嗎？」這對夫妻很會自我排遣，兩人把對台詞當作樂趣。先生楊霖當男主郭凱敏，妻子吳惠當女主張瑜，誰講了哪一句，自己接下一句，日子久了，整部電影台詞倒背如流。

2011年吳惠先退休，除了照顧孫子，也參加廬山管理局的業餘京劇團，經常排練演出。雖然現在放映機工作一個人也可以操作，但吳惠依然每晚去電影院陪伴丈夫楊霖放電影，成為她的習慣。

時光飛逝，夫妻了兩鬢白髮，丈夫楊林於2013年退休。他說，「《廬山戀》讓我收穫了愛人與家庭，也想通過這部電影，讓更多的人收穫愛情，為他們留下美好回憶。」

▼因為放映《廬山戀》相戀結婚，夫妻倆已退休攜手走過甘苦歲月。（圖／翻攝 九江新聞）

▲▼ 演活廬山戀故事 。（圖／翻攝 九江新聞）

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