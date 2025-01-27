影／中國影史「首部」吻戲！　每日重播《廬山戀》破金氏世界紀錄

記者任以芳／江西廬山報導

大陸江西省知名景點廬山曾見證國共抗日歷史，也曾拍出大陸影史「第一部」螢幕吻戲。1980年首映《廬山戀》，男女主角獻出清純一吻，成為影迷青春記憶。當地打造《廬山戀》電影院，每日重複播放電影，至今超過2萬多次以上，打破金氏世界紀錄，《東森新媒體ETtoday》記者帶您實際走訪重新裝潢的新的影院。

大陸影史第一部吻戲《廬山戀》，於《廬山戀》1980年7月12日首映，當年男女主角的郭凱敏（飾演耿樺）、張瑜（飾演周筠）在山上相識相戀，同時也是「國共敵對」家庭背景戀人的純真愛情，幾經曲折，終於感動雙方家長，有情人終成眷屬。

▲江西《廬山戀》電影院每日重播同一部電影。（圖／記者任以芳攝）

當年這部愛情故事簡單溫馨，觀影人數打破1億人次，在大陸民風保守時代，男女主角溪邊「蜻蜓點水」的吻戲成為最大賣點，打破大陸改革開放後「銀幕無吻戲」的歷史。

每位觀眾進入影院，最期待這場吻戲，內容主要描述男女主角同游廬山玉淵潭。女主角周筠見到木訥的男主角耿樺很拘謹，於是說「孔夫子，你就不能主動一點嗎?」見對方仍無動於衷，周筠在男主角的臉上輕輕吻了下去。

▲ 中國影史第一吻戲《廬山戀》 。（圖／翻攝 電影廬山戀）

結果這一吻，驚動全大陸影院和觀眾，陸續吸引1億多人觀看，廬山的遊客也創下有史以來最高紀錄，罕見出現遊客無處可睡，露宿公園只為了來看電影。

《廬山戀》男女主角裝扮和造型成為時下年輕人模仿對象，連衣裙、喇叭褲、蛤蟆鏡、大波浪長髮，還有泳裝，女主角在片中是一位來自大洋彼岸的華僑。有影迷統計過，她在影片中平均每3分鐘換一套衣服，幾乎每一組鏡頭都有不同時裝，穿搭債當年時尚又迷人。隔年，《廬山戀》在第四屆大陸大眾電影「百花獎」評選，拿下觀眾近百萬張選票位居榜首，被評為最佳故事片。

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪影院，所處的是一棟古老的西式建築，前身為建於1897年的基督教協和禮拜堂。20世紀30年代，蔣介石、宋美齡經常從附近的美廬別墅來此禮拜。20世紀60年代，這裡被改為電影院，20世紀90年代被改建命名為「廬山戀電影院」。

▲江西盧山戀電影院重新裝修後開放 。（圖／記者任以芳攝）

「廬山戀電影院」每天循環放映《廬山戀》，截至2002年，電影《廬山戀》得到「世界上在同一影院連續放映時間最長的電影」金氏世界紀錄認證。截至目前，《廬山戀》放映超過2萬場以上，累計超過700萬人次觀影。

不過，老戲院播放歷史有中斷過近半年，歷經40年的影院過於老舊，需要重新裝修，2023年10月30日至2024年3月曾經暫停開放，2024年4月正式對外開放。

走進新裝修的影院變得換然一新，刻意打造有小型展覽館，牆面上有男女主角劇照、海報、各類電影歷史資料，金氏世界紀錄證書被裱好掛在進門的左手邊。

時光回到過去，45年前大陸一張電影票是2毛錢一張（單位：人民幣，同下），換算現在不到1元台幣。後來變成1元、5元、8元、12元，漲到現在25至35元不等。在電影院售票34年的吳瓊華說，「三十多年來觀眾看完電影後，幾乎所有人都是笑眯眯地走出大門。」

時至今日，《廬山戀》的故事對於年輕人來說過於傳統保守，但卻是大陸影迷心中對於純真愛情嚮往。2018年，該電影被評為改革開放40周年中國十大優秀愛情電影之一。首映至今邁入45年，成為中國電影史上的一個美好傳奇。