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蛇年必看！初一到初六的超強開運秘笈　照著做旺整年！

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲蛇年必看！初一到初六的超強開運秘笈，照著做就旺一整年！ （圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

隨著農曆新年的腳步逼近，許多人都希望在這段充滿喜慶的日子裡，為自己的運勢加分。根據命理學說，農曆新年的初一到初六，每一天都有特定的開運方法，而不同生肖的五行屬性也會影響他們的運勢走向。以下為您整理出一份實用的「開運日曆」，幫助大家在新的一年裡事事順心、好運連連！

初一：開啟財運，旺運聚寶
象徵意義：農曆新年的第一天是全年開運的黃金時刻，適合啟動財運能量。
屬金生肖（如猴、雞）：建議佩戴金飾或擺放金色物品，以強化金的能量，吸引財富。
屬木生肖（如虎、兔）：可在家中擺放綠色植物，如富貴竹或綠蘿，提升木元素的力量，助力財源滾滾。

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初二：家庭和諧，心願達成
象徵意義：回娘家的日子，也是促進家庭和諧的重要時刻。
屬火生肖（如蛇、馬）：可在家中點燃香薰或擺放紅色飾品，如紅燭或紅燈籠，增強火的能量，促進感情升溫。
屬水生肖（如鼠、豬）：建議使用水晶飾品或擺放小型水景，如魚缸或流水擺件，以平衡心靈並促進家人間的和睦。

初三：拓展人脈，職場開運
象徵意義：適合與朋友、同事互動聯繫，是拓展人脈的大好時機。
屬土生肖（如牛、羊、龍、狗）：可利用黃色物品或土質材料（如陶瓷飾品）來穩固土元素，有助於事業發展與人際穩定。
屬木生肖（如虎、兔）：多參加社交場合，用木生火的原理提升個人魅力與影響力。

初四：祈求平安，安宅護身
象徵意義：這一天適合進行保平安的儀式，為家庭與自身帶來穩定與庇佑。
屬金生肖（如猴、雞）：可在家門口掛上金色風鈴，不僅能招來貴人，也能守護家庭安全。
屬火生肖（如蛇、馬）：建議在家中擺放火紅色裝飾品，如紅花或紅色抱枕，以增添活力與溫暖。

初五：發財日，事業財運雙收
象徵意義：俗稱「破五」，這一天是迎接財神的重要時刻。
屬金與水生肖（如猴、雞、鼠、豬）：可準備象徵財富的物品，如金元寶或紅包，並放置於家中的財位，以吸引財氣。
屬木生肖（如虎、兔）：建議擺放綠色植物或小型水族箱，用木生水的原理促進五行流通，加強財富能量。

初六：人際關係，求取事業和諧
象徵意義：新年期間最後一天，是調整人際關係與職場合作的重要時刻。
屬火生肖（如蛇、馬）：佩戴紅色飾品，如紅手鍊或紅絲巾，有助於激發人際關係中的正能量，使合作更順利。
屬土生肖（如牛、羊、龍、狗）：可使用黃土色裝飾品，如黃玉吊墜或陶瓷擺件，以穩固職場中的合作關係。

五行相生相克不僅是傳統文化中可操考調整個人運勢的重要工具。在農曆新年期間，只要根據自己的生肖與五行特性選擇合適的開運方法，就能有效提升個人及家庭的整體氣場。農曆新年是一個全新的開始，不妨試試這些簡單又實用的小技巧，在新的一年裡迎接更多幸運與成功！

《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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開運農曆新年生肖五行命理學

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