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請保持下去！10個居家整潔新習慣一整年爽爽住

▲▼ 5個整理衣櫃小技巧幫你高效斷捨離 。（圖／翻攝unsplash）

▲趁新年期間剛打掃乾淨，繼續維持10個居家整潔新習慣，才能一整年爽爽住。（圖／取自unsplash，下同）

文／何安蒔（藝收納居家整理顧問）

1.當天帶家的物品要立刻整理
很多人會習慣性的把外出帶回的衣物，隨手往玄關、餐桌、地上或沙發上扔，有的人甚至一放就是好幾天。那些逐日累積的採買用品、提袋、包裹、外套帽子還有幾天換一個的包包，就是讓一個家逐漸步向難以收拾的原因。

如果你能從現在開始培養新習慣，只要外出有帶東西回家，就立刻花5到10分鐘將這些物品歸位，包含你清空後的紙袋，和當日使用的提包內容物，這樣至少可以減少家中一定程度的雜亂。

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2.隨手整理發票和零錢
如果你能開始使用載具，也可以減少紙本發票和明細的數量，但如果你像我一樣，還是喜歡拿著紙本發票對獎，那麼一定要隨手整理皮夾裡的紙張，該歸檔的歸檔收納，可丢棄案的明細和用不到的折價券，當天就可以扔了。

另外，到處亂放的零錢，也是很多人的壞習慣，有些人不喜歡在皮夾中塞一堆銅板，建議可以找個筒子或收納盒放置在玄關，一回家就立刻將零錢投入，既方便又整齊。

3.定期分類帳單和順手淘汰家中紙張
拿回家的傳單、過期的型錄…等，這些物品可以每隔幾天就順手清掉，而帳單類和其他較重要的文件，則需要每隔幾個月就分類歸檔。定期整理只需花你十分鐘，你絕對不會想要累積到大堆紙張後再慢慢處理。
另外 如果你願意的話，改用電子帳單也可以大幅減少垃圾量和整理時間。

4.不大量囤货，控制家中物品數
在臺灣買東西太方便了，除非是像前幾年疫情隔離所需，否則實在沒有必要在家裡囤積過量的生活用品。我們很常在委託人家中清出大量過期的食品和商品，原本為了省那幾十塊優惠而多買的東西，到最後進了垃圾袋反而造成浪費，用家中現有的收納空間 來限制能儲存多少數量的東西，是比較實際的方法。

5.用完的東西物歸原位
如果你家中的物品幾乎都沒有「原位」，或是一直以來都是沒分類的隨便放，那建議你得先安排一段時間做一場大整理。

▲▼6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨 。（圖／Unsplash）

6.看到髒汙馬上清理
廚房和浴室通常是家中的兩個髒汙重災區，廚房只要在使用時有造成油漬噴濺，最好就是趁著周圍還有一點熱度時順手擦洗。我的做法就是拿洗碗海綿或是抹布，沾一點洗碗精和熱水，立刻擦乾淨瓦斯爐牆面和檯面，千萬不要累積油垢，之後得花更多時間去處理。

再講到浴室的部分，無論是浴缸、洗臉檯或是地面，也都是在使用時就順手一 併沖洗乾淨，我寧願每天花三分鐘打理這些地方，也不要累積到藏汙納垢之後再費力刷洗。

至於家裡的其他空間 如地板和其他平面之處，我是用無線吸塵器和手持除塵紙隨時打理，一天其實只需花個半小時就能處理乾淨。最後髒衣簍子滿了就要洗
垃圾和回收物該丟就要丟，都是同樣的道理。

7.用餐後一小内洗碗
 這一段是給家中沒有洗碗機的人看的，如果説要吃完飯後馬上洗碗，有點不近人情，畢竟吃飽後會有點犯懶，但是最好還是盡快去清理水槽，免得泡水的餐具孳生細菌，而且看到一堆髒碗盤在廚房裡太久，誰都會感到有點煩。

8.睡覺前巡視一下屋子
新習慣是需要花間培養的，上面的幾個建議，有時難免會忘記完成，那麼在睡前正好可以花個五分鐘檢查一下，有沒有當天帶回來的東西還被丟在玄關、客廳？餐桌上有沒有隨手亂放還沒收的物品，睡前把家裡稍做整理，隔天早上起床後心情會比較好。

9.半年至一年檢視家中所有櫃内物品
廚房收納空間、儲藏室、書櫃…等，家中任何隱蔽式的櫃子都需要定期打開檢視一下。我建議可以安排在每年農曆年前的一到兩個月，替家中不再被需要的物品安排新的去處，也可以順便看看櫃內有無因存放物品而發生變化，例如發霉或長蟲之類的問題。

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

10.布置你的房子
布置也可以是一種習慣！除了生活所需的家具之外，替房子增加一些放鬆氛圍和美感，都能讓人更愛惜自己的生活空間。當你用心去布置它，房子就不再只是一個讓人過日子的地方，它能真正成為你身心靈安放之處。

無論是你的收藏品，一盆你能照顧的綠植、去大賣場購物時順手買的一束花 ;或是適合你們家風格的配飾，都是你可以布置的方向，把家裡弄得美美的之後，通常也比較不忍心去破壞環境了。

＊本文節自布克文化出版《整理之外，超越一般空間收納術，你需要知道的50件事》。

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