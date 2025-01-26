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新春送暖！吳銘漢夫婦命案遺孤堅韌不屈　士檢攜犯保陪伴20載

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部保護司洪信旭司長（左起）、謝松善委員及士檢張云綺檢察長、林志銜主委 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

在春節佳節到來之際，財團法人犯罪被害人保護協會士林分會不忘用愛傳遞溫暖。日前，林志銜主委與謝松善委員，攜手法務部保護司洪信旭司長及士林地檢署張云綺檢察長，前往新北市汐止區，探訪20多年前吳銘漢夫婦命案的遺屬吳東諺，並致贈春節慰問金與營養品，讓這個家庭在寒冬中感受到濃濃暖意。

吳銘漢夫婦命案為吳東諺及其家人帶來深重傷痛，而吳東諺在案件後又飽受肌肉萎縮症折磨，長達20餘年臥病在床。然而，他並未因此與外界斷聯，反而透過電腦上網持續關心社會時事。此次訪視中，吳東諺一眼就認出洪信旭司長與張云綺檢察長，令兩人感到驚喜且感動。

訪談中，吳東諺分享了他對生命的獨特見解，並表達雖然自身身體受限，但仍希望盡己所能了解社會動態。張云綺檢察長由衷讚譽他為「生命鬥士」，並鼓勵他繼續用堅韌的生命力影響他人。

吳東諺的伯父吳先生默默肩負起照顧責任，20多年來悉心陪伴侄兒，展現令人動容的親情力量。吳先生回憶案發時，吳東諺年紀尚小，自己不僅需處理案件相關事宜，還要擔負起養育侄兒的重任。他坦言，雖然對案件結果感到遺憾，但他認為照顧家人是責任，更是無可取代的愛。

林志銜主委在現場表示，犯保協會士林分會將持續關注吳東諺的狀況，並鼓勵他勇敢面對未來，繼續綻放生命光芒。

犯保協會始終秉持「人溺己溺」的精神，為犯罪被害人及其家屬提供陪伴與支持，讓傷痛中的家庭不再孤單。若有相關需求，可撥打保護專線0800-005-850洽詢，讓愛的力量延續每一個角落。

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