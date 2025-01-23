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國防部驗收玩假的！業者竟靠「假文件」拿下3690萬炸藥標案

▲▼核武、爆炸、炸彈、轟炸、戰爭示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲某實業公司負責人黃姓男子，涉變造美國原廠品質保證書內容，試圖讓不符規範的炸藥通過驗收被起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市從事精密化學材料批發的公司負責人黃姓男子，以3690萬元得標國防部軍備局第202廠的「B炸藥」採購案，負責供應18,000公斤炸藥。然而，他卻將美國原廠出具的品質保證書中檢驗結果欄位從「granules」（粒狀）變造為「flake」（片狀），以此掩蓋炸藥規格不符的事實，成功通過驗收。士林地檢署偵結，依偽造文書罪提起公訴。

國防部第202廠於2021年3月間，為籌備製造「105公厘HEAT-T彈藥」（高爆戰防曳光彈），以4,770萬元預算公開招標採購18,000公斤符合美軍MIL-C-401E文件規範的「B炸藥」。該規範明確要求炸藥必須符合「Type I，Grade A」標準，外觀需為片狀（flake）。黃姓男子經營的精密化學材料公司以3,690萬元得標，並與第202廠簽訂契約。

然而，黃男進口的炸藥卻是粒狀（granules），明顯不符規範。為通過驗收，黃男於2022年2月，將美國原廠出具的品質保證書中的檢驗結果欄位變造，將「granules」改為「flake」。隨後，他將變造後的文件列印成紙本，作為驗收依據提交第202廠。雖然炸藥外觀不符最初被發現，黃男多次陳情，最終通過驗收。然而，造假行為隨後被揭發。

偵查時，黃男稱自己沒惡意變造文件，認為「granules」（粒狀）與「flake」（片狀）只是表達上的差異，而非實質上的不符，更解釋，雖炸藥的外觀為粒狀，但其化學成分符合採購案中「Type I，Grade A」的規範，因此不影響炸藥的實際性能，因此認為只要化學成分合格，就不應被視為違約。

細心檢察官透過司法互助取得美國原廠協助，還原品質保證書原始內容，確認文件遭到變造。原廠負責人證實，檢驗結果欄位的原始記載為「granules」，且未曾授權黃男修改文件內容。原廠強調，若需變更檢驗結果，應由原廠重新簽發文件，而非對現有文件進行改動。此外，美國聯邦調查局（FBI）也提供相關證據，證實黃男的行為完全未經原廠許可。

進一步比對黃男提交的紙本文件與原廠電子版本，發現多處修改痕跡，包括字體、排版及內容用詞，並確認黃男以變造文件試圖掩蓋炸藥外觀規格不符的事實。

檢方認為，黃男未經授權擅自變造文件，並將變造文件用於國防採購案的驗收，已損害文件真實性與採購程序的正確性，構成刑法第216條及第210條規定的「行使變造私文書罪」，依法起訴。

此外，雖然黃男試圖利用假文件通過驗收，但國防部第202廠在驗收過程中已知曉炸藥外觀不符，最終通過驗收是內部決議結果，難以認定黃男造成第202廠陷入錯誤，因此未追究詐欺罪嫌。

該案同時也反映出國防部採購程序的監管漏洞，不具名法界人士指出，軍品採購涉及國家安全，驗收標準應更加嚴格清晰，尤其是對外觀規格與化學成分等要求，不能因內部協調而降低標準，否則將為後續使用埋下隱患。

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