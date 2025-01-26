林葉亭父11天才找到原因曝！2搜救犬繞了3大圈　園丁整地才發現

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

藝人林葉亭的85歲失智父親走失11天，今（26日）被發現陳屍至善路一處私人庭院水池，人已成一具冰冷遺體，林葉亭到場指認確認是父親後，當場情緒崩潰跪地痛哭。據悉，由於該處是私人農地，因此先前警消搜山並未搜索私人土地，直到地主趁農曆年前整地，今早請園丁到場整理才發現林葉亭父遺體陳屍水池，搜救犬也在附近聞到氣味。

▲林葉亭父親被發現陳失民宅水池。（圖／記者張君豪翻攝）



搜救人員表示，昨晚他們就到達現場，但由於時間太晚，一行人先在停車場駐地休息，今早6點出動2隻搜救犬進行搜索，並從林葉亭父失蹤前最後出沒的「內雙溪自然中心」開始搜索，一路往上走到至善路三段的一處民宅入口，2隻搜救犬出現明顯反應，其中1隻米色搜救犬有往返回去繼續往上走，另一隻黑色搜救犬則是帶著搜救人員一直沿路往下走，然後把整個園區繞了大概3圈。

▲搜救犬在民宅圍籬聞到氣味。（圖／記者黃彥傑攝）



搜救人員說，當時搜救犬在民宅門口旁的圍籬有明顯反應，但當下她判斷該處是私人土地，不方便直接進入，只好折返尋找其他路徑，沒想到事後才發現林葉亭父親陳屍的地點就在圍籬下方不遠處。搜救人員也說，最後發現點是在比較角落靠近出口處，雜草枯枝較繁雜，如果不仔細看很難發現。直到，今早園丁在庭院整地時，才在水池發現遺體，隨即報警通知警方到場處理。

▲林葉亭(前排中)情緒崩潰，在老公及兒子攙扶下離去 。（圖／記者黃彥傑攝）