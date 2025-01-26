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遇火災別慌！消防員提醒火警逃生3步驟

▲▼台中市消防局提醒民眾，一旦遇上火災，不要重返火場搶救財物，或是尋找家人。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台中市消防局提醒民眾，萬一遇上火災，不要重返火場搶救財物，或是尋找家人。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大肚區一棟正在興建的全聯倉儲大樓，去年12月19日傳出大火，釀成9死7傷慘劇，包括水電工廖姓父子檔，據了解，廖父當時接近逃生口，但發現兒子還困在裡面，又衝進火場要救兒子，不料火勢蔓延太快，雙雙命葬火場，台中市消防局有鑑於以前曾發生多起類似不幸案例，早在2023年6月，就在官網提醒民眾相關應變知識，其中就有「勿重返火場滅火、搶救財物或尋找家人。」

消防局根據過往案例，整理出3大項、9細項關於火災的防範及認識：

第1大項，消防人員最需要民眾配合或幫助的3件事，第1，主動告知現場正確救災相關資訊，第2，勿圍觀靠近或隨意進入救災現場，第3，勿重返火場滅火、搶救財物或尋找家人。

▲▼台中市消防局提醒民眾，一旦遇上火災，不要重返火場搶救財物，或是尋找家人。（圖／ETtoday資料照）

第2大項，消防人員最想跟民眾說的3個消防安全重點，第1，廚房、臥室、樓梯間等處，如無火災自動警報設備，應自行裝設住宅用火災警報器，如有火警自動警報設備，應維持其正常狀態，第2，烹煮時，爐火應牢記「人離火熄」才安全，第3，無法逃出火場時，應尋相對安全處「關門」待救。

第3大項，市民最想知道（票選）的3個火場應變知識，第1，如果逃不出去要「躲」哪裡？躲在不燃材質的隔間，房門可擋住煙、熱，有對外的窗戶，足夠空氣等待救援，最後一定要記得關門，第2，如何逃生，要往上跑？往下跑？原則往下，能逃生代表發現火災夠早，逃生路徑上沒有煙熱才可選擇逃生，此時當然往下，第3，叫家人、逃生、打119順序為何？先大聲叫家人→逃生→打119，不建議救火。

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