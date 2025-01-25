不打烊！春節9天連假流感高峰期　彰化13家醫院急診照常

▲春節9天連假是流感高峰期，外出要戴口罩注意個人衛生。（圖／資料照片）

記者唐詠絮／彰化報導



春節連假期間是流感等呼吸道疾病的流行高峰期！彰化縣衛生局表示，縣內13家急救責任醫院的急診全天24小時候急診，由於醫院春節門診時段及科別與平常不相同，若過年期間民眾有就醫需求，可電洽醫院或官網查詢， 或上衛生局網頁查詢。

彰化縣衛生局也貼心的整理出春節期間急門診時間供縣民緊急時參考，自小年夜1月27日至大年初五2月2日急診，衛生福利部彰化醫院、彰化基督教醫院(包含兒醫、鹿基、二基)、彰化秀傳醫院(、濱秀)、員榮醫院(含員生院區)、宏仁醫院(含長春醫院)、道周醫院等等醫院急診照常、成美醫院及皓生醫院產科24小時接生及看診。衛生局特別提醒慢性病民眾，春節假期，若持有慢性處方箋者，請提早領藥，以免影響權益，並備足藥品、定時服藥。

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衛生局指出，民眾在假期中如有輕微病症(例如：輕微感冒或腸胃不適等)，可優先前往住家附近之診所就醫，就醫前請先上網或去電查詢開診時間，不但方便、省時，亦不影響急重症病患的醫療照護，避免造成急診的擁塞。

衛生局呼籲，民眾享受春節假期之餘，應落實個人防護，勤洗手，戴口罩，維持良好衛生習慣，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，請儘速就醫並在家休息，以降低傳播風險，保護自己及親友的健康。