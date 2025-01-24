　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

等紅燈被撞少年狂追「轎車往右一偏」2人撞飛　恐怖畫面曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區16歲詹姓少年昨（23）晚騎機車載同年紀蔡姓友人外出，在路口等停紅燈，號誌轉換綠燈，2人還沒啟動，車尾就被後方50歲吳姓男子開的自小客車撞上，2少年不滿吳直接離開沒停下處理，加足油門追上去要求停車，沒想到吳男把車子向右一撞，撞開2人後，再輾過機車。吳男辯稱當時踩錯油門才會撞上機車，少年則在家長陪同下製作筆錄，怒告殺人未遂。

▲▼2名少年不滿停等紅燈被擦撞，加足油門狂追，竟遭汽車撞飛。（圖／民眾提供，下同）

▲▼2名少年不滿停等紅燈被擦撞，加足油門狂追，竟遭汽車撞飛。（圖／民眾提供，下同）

太平警分局昨晚7點50分許獲報到場，詹男和蔡男機車雙載，在太平路、永義路口停等紅燈，號誌變換綠燈時，機車還沒動，停在後方的自小客車先啟動，擦撞機車後方，但吳男未停車反而逕行離去。

詹姓少年見狀加油追至自小客車右側，要求停車處理，結果遭自小客車撞擊倒地，自小客還輾過詹的機車，將機車壓在車底，詹男手腳擦挫傷，送醫包紮後無生命危險。

▲▼2名少年不滿停等紅燈被擦撞，加足油門狂追，竟遭汽車撞飛。（圖／民眾提供，下同）

吳男辯稱，行駛途中聽見有人叫他，他要靠右停車，一時踩錯油門才撞上機車，吳和詹都沒有飲酒。2少年在家長陪同下製作筆錄，堅稱吳男蓄意衝撞，全案依殺人未遂、傷害及毀損等罪嫌偵辦。

另外，詹男無照駕駛部分，依「道路交通管理處罰條例」第21條，處6000元以上、18000元以下。

▲▼2名少年不滿停等紅燈被擦撞，加足油門狂追，竟遭汽車撞飛。（圖／民眾提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／9天年假車潮來了　國1南下「3車連環撞」
寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天
快訊／藍營函請立院送出「罷免連署加嚴」　趕不上2/1大罷免開
獨／遭註銷台灣身分後發聲　李東憲：我不過是認祖歸宗
快訊／逆向撞死外送員！奧迪男2萬交保
快訊／離奇死因曝！24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡
父走失第8天！林葉亭點名北極殿「爸爸常去拜拜」　廟方轉發協尋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／9天年假車潮來了　國1南下南屯交流道「3車連環撞」

移動死神逆超高速撞死女外送員　28歲奧迪男過失致死獲2萬交保

快訊／離奇死因曝！24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡

快訊／竹東疑黑幫火拼！當街互砍、開槍　4傷1命危急送醫

等紅燈被撞少年狂追「轎車往右一偏」2人撞飛　恐怖畫面曝光

快訊／國3公車突起火！香山出口匝道封閉　車體焦黑慘況曝

父走失第8天！林葉亭點名北極殿「爸爸常去拜拜」　廟方回應了

新北4月男嬰全身骨折亡！父母竟賴給家裡臘腸狗　法官拆謊言重判

基隆餐酒館用餐後嘔吐拉肚子！今再增12人　累計34人身體不適

逆向超車猛撞機車！熊貓外送員噴飛重摔慘死　恐怖奪命畫面曝

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

快訊／9天年假車潮來了　國1南下南屯交流道「3車連環撞」

移動死神逆超高速撞死女外送員　28歲奧迪男過失致死獲2萬交保

快訊／離奇死因曝！24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡

快訊／竹東疑黑幫火拼！當街互砍、開槍　4傷1命危急送醫

等紅燈被撞少年狂追「轎車往右一偏」2人撞飛　恐怖畫面曝光

快訊／國3公車突起火！香山出口匝道封閉　車體焦黑慘況曝

父走失第8天！林葉亭點名北極殿「爸爸常去拜拜」　廟方回應了

新北4月男嬰全身骨折亡！父母竟賴給家裡臘腸狗　法官拆謊言重判

基隆餐酒館用餐後嘔吐拉肚子！今再增12人　累計34人身體不適

逆向超車猛撞機車！熊貓外送員噴飛重摔慘死　恐怖奪命畫面曝

快訊／立院過年前匆忙送《選罷法》　行政院開臨時院會通過覆議案

台灣精品首登印度IMTEX展　智慧製造開啟金屬加工新趨勢

盧崑福協調跨局處共識　台南消防、警政單位旁空地設臨時停車場

快訊／9天年假車潮來了　國1南下南屯交流道「3車連環撞」

受海氣象影響　今晚與明日基隆-馬祖、將軍-東吉客貨輪停航

桃園竹圍、永安漁港春節9天連假不打烊　市府教你挑海鮮

嘉科實中扶少團志工服務　帶國小學生節慶體驗

鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

明天春節連假首日「國道9路段易塞」　高公局：南下改下午出發

視察大台南智慧交通中心掌握春節連假交通狀況　黃偉哲慰勉春節執勤人員

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

社會熱門新聞

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

24歲男慢速撞擊特斯拉　離奇死在駕駛座

保時捷代步「床下全是LV」　9人吸金44億

即／朱學恒主動提前入監過年　強吻鍾沛君判刑11月

彰化惡火「奪2命」母女昏迷中！從日本連夜趕回　阿嬤悲痛：有呼吸的要先顧好

誘拐台人淪豬仔　傳黑道組「復仇者聯盟」追牽線女

即／竹東疑黑幫火拼！當街互砍、開槍　4傷1命危送醫

8台人淪豬仔　家屬祭出「以黑制詐」

桃園男逆向超車猛撞　女外送員慘死

小情侶騎車撞上違規車1死　肇事男判9月

更多熱門

相關新聞

休旅車肇逃被追到竟直接撞　16歲少年騎士滿身傷

休旅車肇逃被追到竟直接撞　16歲少年騎士滿身傷

台中市詹姓少年與吳姓男子昨（23日）晚發生行車糾紛，少年騎車停等紅燈時，疑遭吳姓男子開車擦撞，但吳男沒有停留現場反而離去，少年見狀上前理論，卻遭吳男加速撞擊，造成少年手腳擦挫傷。全案目前朝向殺人未遂、傷害、毀損罪嫌偵辦。

只因看一眼！新北2工程師遭甩棍攻擊　

只因看一眼！新北2工程師遭甩棍攻擊　

討債怒砍19刀險送命辯：不小心劃傷　檢打臉

討債怒砍19刀險送命辯：不小心劃傷　檢打臉

為垃圾雙鐵槌猛砸少年　暴怒男下場曝

為垃圾雙鐵槌猛砸少年　暴怒男下場曝

公園當賽車場！警當街壓制逮4台中猴

公園當賽車場！警當街壓制逮4台中猴

關鍵字：

擦撞殺人未遂太平警

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面