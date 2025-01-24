等紅燈被撞少年狂追「轎車往右一偏」2人撞飛　恐怖畫面曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區16歲詹姓少年昨（23）晚騎機車載同年紀蔡姓友人外出，在路口等停紅燈，號誌轉換綠燈，2人還沒啟動，車尾就被後方50歲吳姓男子開的自小客車撞上，2少年不滿吳直接離開沒停下處理，加足油門追上去要求停車，沒想到吳男把車子向右一撞，撞開2人後，再輾過機車。吳男辯稱當時踩錯油門才會撞上機車，少年則在家長陪同下製作筆錄，怒告殺人未遂。

▲▼2名少年不滿停等紅燈被擦撞，加足油門狂追，竟遭汽車撞飛。（圖／民眾提供，下同）

太平警分局昨晚7點50分許獲報到場，詹男和蔡男機車雙載，在太平路、永義路口停等紅燈，號誌變換綠燈時，機車還沒動，停在後方的自小客車先啟動，擦撞機車後方，但吳男未停車反而逕行離去。

詹姓少年見狀加油追至自小客車右側，要求停車處理，結果遭自小客車撞擊倒地，自小客還輾過詹的機車，將機車壓在車底，詹男手腳擦挫傷，送醫包紮後無生命危險。

吳男辯稱，行駛途中聽見有人叫他，他要靠右停車，一時踩錯油門才撞上機車，吳和詹都沒有飲酒。2少年在家長陪同下製作筆錄，堅稱吳男蓄意衝撞，全案依殺人未遂、傷害及毀損等罪嫌偵辦。

另外，詹男無照駕駛部分，依「道路交通管理處罰條例」第21條，處6000元以上、18000元以下。