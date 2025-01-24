「最大金主」美國退出WHO日期出爐！聯合國證實　會費還是得付

▲ 川普20日簽署多項行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新任總統川普上任第一天即簽署行政命令，啟動退出世界衛生組織（WHO）程序，指責世衛對新冠疫情及其他國際衛生危機處理失當。聯合國（UN）對此表示遺憾，也證實美方已正式通知這項決定，將於明年1月22日退出世衛。

《路透》報導，美國截至目前仍是WHO最大金主，貢獻其總資金約18%，但川普20日宣誓就職第二任期後幾小時內就宣布退出，世衛21日對此表示遺憾。

根據1948年美國國會一項聯合決議，川普欲退出聯合國必須提前一年通知，並繼續支付會費。世衛2024-2025年2年預算為68億美元（約新台幣2227億元），目前不清楚美國須付出多少。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）23日證實，「我們已經收到美國有關退出世衛組織的信函，日期為2025年1月22日，將在昨天起一年後生效，即2026年1月22日」。

WHO內外專家擔憂，美國退出恐怕危及整個組織計畫，尤其是應對結核病、愛滋病及其他衛生緊急狀況的項目，而結核病是全球傳染病中頭號殺手。

川普簽署的行政命令指出，退出程序進行中，美國將停止就世衛組織流行病條約進行談判，與WHO合作的美國政府人員將被召回並重新分配，政府也將尋求合作夥伴接掌WHO必要工作。

報導提到，川普退出WHO並不令人意外，他在第一任期就採取此措施，於2020年啟動退出程序，但還未完成拜登就當選，並於2021年1月20日上任第一天喊停。

►最大金主撤資！川普二度下令退出WHO 世衛「預算少20%」後果曝