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影／千年一遇美女棋士黑嘉嘉、世界圍棋金牌許皓鋐　登文總匠人魂

 

記者陶本和／台北報導

文化總會最新一集《匠人魂》——「最好一著」20日正式上線，拍攝團隊首度採用雙主角敘事線的手法，聚焦「圍棋女神」黑嘉嘉與2023杭州亞運金牌得主許皓鋐的職業棋士生涯，描述兩人以黑白棋子代替話語，戮力為台灣圍棋開拓新局。

文總表示，黑嘉嘉與許皓鋐是台灣圍棋界的兩位指標人物，雖選擇的圍棋道路有所不同，但都致力於提升台灣圍棋整體環境，讓世界認可台灣能力。許皓鋐四歲開始學圍棋，十一歲升為職業棋士，2022年在九場國內大賽中囊括八座冠軍，並以行動回饋台灣圍棋界，捐出80萬元獎金贊助新人王賽，為新銳棋手提供競技舞台。

2023杭州亞運，許皓鋐從世界排名第三十五位一路挺進，接連擊敗排名前三的中韓好手，為台灣摘下國際賽首面圍棋金牌，在當時引起一股圍棋潮。然而，他坦言：「在世界大賽中，台灣往往僅有一個名額。」他認為如果能在國際賽事有更穩定的成績，讓他國認可台灣棋士的實力，就有機會取得更多名額，至今仍征戰各大圍棋賽事，持續為提升台灣圍棋環境奮鬥。

▲▼文化總會最新一集《匠人魂》——「最好一著」20日正式上線，拍攝團隊首度採用雙主角敘事線的手法，聚焦「圍棋女神」黑嘉嘉與2023杭州亞運金牌得主許皓鋐的職業棋士生涯。（圖／文化總會提供）

▲文化總會最新一集《匠人魂》——「最好一著」20日正式上線，拍攝團隊首度採用雙主角敘事線的手法，聚焦「圍棋女神」黑嘉嘉與2023杭州亞運金牌得主許皓鋐的職業棋士生涯。（圖／文化總會提供，下同）

黑嘉嘉自幼受日本漫畫《棋靈王》引領，14歲便成為職業棋士，曾蟬聯台灣女子圍棋最強戰冠軍、兩次世界圍棋女子賽亞軍，也曾擔任世界圍棋形象大使。20歲後，開始嘗試錄製圍棋節目、出演影視作品等過去不曾經歷過的事物，「你看到的世界有多大，你的棋盤就有多大。」2018年世界女子賽，黑嘉嘉發覺自己突破了以往的下法，那些跨界而為的冒險，不但吸引更多人認識圍棋文化，也擴充他在棋盤上的表現。

2016年，人工智慧圍棋軟體AlphaGO橫空出世，擊敗世界第一的南韓棋士李世乭，震驚圍棋界，此後，AI卓越的計算與分析勝率能力，成為職業棋士的重要工具。黑嘉嘉與團隊合作開發「黑嘉嘉圍棋」線上學習平台，結合AI對弈與覆盤功能，從幼兒到成人，皆可按照自身棋力學習圍棋；許皓鋐則強調，向AI學習不等於盲從，棋手仍須思考AI落子的原因與目的，也可以觀察AI對於棋形的判斷。

棋技攻防，落子丁丁，從年少初涉棋局到國際舞台的高光時刻，最好一著的定義隨著棋齡增長移易，縱橫棋壇十餘年，棋士逐漸回歸本心，實踐落子無悔的人生哲學。黑嘉嘉以自身影響力讓更多人領略圍棋魅力，藉此擴充台灣圍棋人口；許皓鋐積極在國際舞台取得佳績，致力提升台灣圍棋整體環境，他們以各自的方式，為台灣圍棋贏得更多掌聲與注目。

▲▼文化總會最新一集《匠人魂》——「最好一著」20日正式上線，拍攝團隊首度採用雙主角敘事線的手法，聚焦「圍棋女神」黑嘉嘉與2023杭州亞運金牌得主許皓鋐的職業棋士生涯。（圖／文化總會提供）

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