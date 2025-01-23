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德國幼兒園出遊遇襲！瘋男公園「揮刀亂砍」2死3傷　2歲童當場死

▲▼德國警方在阿富汗籍嫌犯持刀攻擊幼兒園孩童後已將犯罪現場封鎖。（圖／路透）

▲德國警方在阿富汗籍嫌犯持刀攻擊幼兒園孩童後已將犯罪現場封鎖。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

德國南部城市阿沙芬堡（Aschaffenburg）22日發生駭人攻擊事件，一名28歲阿富汗男子在幼兒園外，持刀襲擊路過的孩童與路人，造成2人死亡、3人受傷。目前，警方已將這名嫌犯逮捕歸案，而總理蕭茲（Olaf Scholz）也對此暴力行為予以譴責，要求警方徹查此案。

綜合外媒報導，這起襲擊發生在22日中午。當時，嫌犯手持菜刀來到市中心的Schöntal公園，並對公園內的幼兒園學生發動攻擊，導致一名2歲的摩洛哥裔男童死亡。一名41歲路人據信是為了保護孩童，出手阻止嫌犯的行為，而不幸喪命。報導稱，現場另有一名61歲男子、一名兒童，以及一名帶孩子們外出的幼兒園老師受傷。

▲▼德國巴伐利亞邦內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）。（圖／路透）

▲赫爾曼向媒體闡述這起案件與嫌犯背景。（圖／路透）

巴伐利亞邦內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）表示，這名28歲嫌犯來自阿富汗，於2022年11月中旬進入德國。警方初步調查顯示，嫌犯患有精神疾病，他此前曾3次因暴力犯罪被捕，但每次都以接受精神病治療的名義被釋放。約一個半月前，這名男子的庇護申請已被德方拒絕，因此男子理應於去年底離境，但不知為何仍留在境內。

事後，警方在嫌犯住所搜查時，發現他有多種精神藥物，猜測犯案動機可能與此相關，不過當局並未發現任何與激進伊斯蘭主義有關的證據。警方指出，事件發生後，嫌犯試圖穿越鐵軌逃離現場，但很快就被警方逮捕。

此案引起了德國政府高層的高度重視。總理蕭茲形容，這起事件是「令人難以置信的恐怖行為」，向遇難者家屬與傷者表達同情，並於當晚召開會議，指示相關部門徹查嫌犯未被驅逐的原因。莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）黨主席瓦根克內希特（Sahra Wagenknecht）則呼籲改變難民政策，批評此案是總理和內政部長「在第一線的失敗」。

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