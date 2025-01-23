徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水



▲綜藝大哥徐乃麟逛年貨大街違停，抱怨警員取締太嚴格。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

記者邱中岳／台北報導

北市濱江年貨大街人潮眾多，在23日上午11時許，傳出綜藝大哥徐乃麟(乃哥)因為違規停車，在大馬路上與警員「理論」，被民眾拍了下來放上網路，警方表示，徐乃麟因違規停車，警方也依照道交條例第56條第1項第1款「在禁止臨時停車處所停車」開罰。

據悉，23日上午10時許，綜藝大哥徐乃麟 (乃哥)與友人，開著銀色休旅車前往北市濱江年貨大街，但是因為違規將車輛停在紅線，警方接獲檢舉派人前往現場開單，因為當時休旅車上無人，警方依照規定逕行舉發，製單完成後放在擋風玻璃上。

警方在開完單後，乃哥與其友人正巧走了出來，見到警方在開單，乃哥立刻上前理論，認為警方取締太嚴格，也質疑後方黃線停放的車輛沒有開單舉發，當場與警員在路邊「理論」，後來抱怨完後就直接將車開走。

警方指出，當時因為休旅車違規停放在紅線，民眾檢舉到場開單，依照《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第1款「在禁止臨時停車處所停車」開罰，違規停車可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

有網友在臉書「爆料公社二社」貼出3張照片，有2名員警正在與乃哥對話。原PO解釋，「野生乃哥違停爆氣與員警開戰，罰單最後強勢開出，員警辛苦了」，他也強調，照片中的人就是乃哥本人。

貼文發出30分鐘，超過3千名網友點讚，留言狂酸「支持乃哥爆氣」、「違停就繳一繳吧，真小氣」、「不錄了不錄了，懂不懂敬老尊賢」、「脾氣不好還不是你們惹的」、「輸不起系列」、「這麼有錢，罰單繳不起」、「跟警察吵架真的不行」。

也有網友表示，「我年收入破千萬，但就是不想繳1200元」、「乃哥不要這樣，警察也只是公事公辦而已」；不過也有網友指出，「沒有影片佐證不要亂帶風向啦」、「請用完整錄影片段，不然一堆只看表面，就一堆奇怪話語」。