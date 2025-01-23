徐乃麟嚴重違停「車險被拖走」　警2mins完成執法現場過程曝

記者邱中岳／台北報導

北市濱江年貨大街人潮眾多，在23日上午11時許，傳出綜藝大哥徐乃麟(乃哥)，因為違規停車，在大馬路上與警員「理論」，被民眾拍了下來放上網路，警方表示，車輛因為違規停放在紅線處，影響交通依照相關規定開單舉發，原本車子要拖吊，但最後因徐乃麟等人及時出現移置車輛，所以才沒有將車輛拖吊，整個舉發過程警方也都全程有用密錄器蒐證。

據悉，23日上午10時許，綜藝大哥徐乃麟 (乃哥)與友人，開著銀色休旅車前往北市濱江年貨大街，違規將車輛停放在紅線，當天路口維持交通秩序的警員接獲民眾告知，前方路口堵塞，警員前往現場發現1台銀色休旅車違規停在路上，當時吹哨子要求車子離開，發現休旅車上無人，警方依照規定逕行舉發，製單完成後放在擋風玻璃上。

▲綜藝大哥徐乃麟(右)逛年貨大街買水果，警方依規定開單，過程全都有密錄器蒐證。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在開單告發過程約2分鐘，正巧乃哥與其友人準備離開，見到警方在開單，乃哥立刻上前理論，認為警方取締太嚴格，也質疑後方黃線停放的車輛沒有開單舉發，當場與警員在路邊「理論」，接著抱怨完後就接受罰單，徐乃麟也直接將車開走。

整個過程也被路口監視器拍了下來，當時因為休旅車違規停放在紅線，警方獲報到場開單，依照《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第1款「在禁止臨時停車處所停車」開罰，違規停車可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，且原本因休旅車嚴重影響後面交通，製單告發後要通知拖車將車輛移置，因徐等人出現移車才沒有將車輛拖走。

徐乃麟透過經紀人解釋，因為買水果要送禮，因此把車停在水果攤附近，但並未意識到該地區無法臨時停車，警察過來開單，他並沒有與其發生爭執，只是總要溝通前因後果，沒有不同意要開單，強調大家都是平等，沒有人有特權，也並不在意，認為「對就是對錯就是錯。」接受罰單處置，也尊重警察有其職權。