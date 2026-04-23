獨 ∕ 帶領台中一中體驗原鄉夜間狩獵 和平國中與部落獵人共同協助

▲▼台中市和平國中與部落獵人合作，攜手台中一中學生體驗原民泰雅夜間訓練。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平國中實踐泰雅文化課程近7年，為了學習符合泰雅Gaga的獵人規範，今年第三度與部落PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（人人守護山林）協會合作，於前(21)日夜間召集八位獵人共組獵團，帶領台中一中十四位師生，進入南勢部落傳統獵場夜間狩獵。

台中一中致力推動「全民原教」微課程，帶領高中學生深入體驗原民文化，此行有11位學生自願參加狩獵體驗，下課後即從市區趕到和平國中，在泰雅家屋內與獵人們面對面交流，學習安全使用槍械的知識、山林打獵的特殊經驗，還有《原住民自製獵漁槍管理辦法》公告上路後的法治教育。兩位來自南投縣松林與望鄉部落的學生，曾經跟部落耆老上山放陷阱，但這是大家第一次貼身觀察獵人們用槍，經驗難得而顯得興致盎然。

出發狩獵前，獵人們先對學生進行夜間戶外行進安全教學，隨後進行敬山禱告儀式。人人守護山林協會理事長管賢榮先生，代表部落歡迎願意來學習泰雅文化的台中一中青年學子，並提醒學生們遵守泰雅Gaga傳統，一起懷著敬畏山林的心參與。台中一中祕書陳一隆：「我們多年來跟和平國中合作，帶學生來和平區原鄉推展全民原教，進行文化實作的學習，讓我們的學生有真實豐富的情境，去理解別的族群與傳統智慧，也培養更多元的人文與自然情懷。」

狩獵大約兩小時後，獵人團帶著山羌回校，獵人緊接著教導學生獵物處理與分肉共享，學生實作得心應手。透過中一中到校學習全民原教，來培養同理心並消弭偏見，和平國中師長也提升實際文化教學知能。同時兩間學校與部落耆老、在地協會獵團的相互交流過程中，促進族群間的合作、融洽與包容，並優化文化課程設計的品質，未來可以服務更多來和平區，參與全民原教的師生民眾。