骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本曝光正確讀音！家長愣住

▲骰子。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

孩子的回家作業，有時是家長的惡夢，讓許多家長相當頭痛，常常考倒許多大人，一名網友貼出國小數學習作內頁，發現題目中的「骰子」標註注音為「ㄊㄡˊ」子，與不少人習慣的讀法「ㄕㄞˇ」不同，驚訝直呼「以前到底是誰教我們念『ㄕㄞˇ』的？」貼文掀起熱論。

骰子念法為「ㄊㄡˊ」子



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一名網友在Threads發文，貼出一張國小數學習作內頁照片，內容是計算骰子數字總和的題目，題目中的文字都附上注音，其中「骰子」被標示為「ㄊㄡˊㄗ」，這個唸法讓她相當意外，還用紅筆圈起來，「以前到底是誰教我們唸 ㄕㄞˇ 的啦！」

貼文一出立刻引發關注，有人實際查詢教育部《重編國語辭典修訂本》與《國語辭典簡編本》。依照辭典內容顯示，「骰子」一詞的注音的確標示為「ㄊㄡˊㄗ」，漢語拼音為「tóu zi」；此詞常混同「色子，ㄕㄞˇㄗ」一詞之音，也作「色子」、「色數兒」。

還有網友解釋，「色（ㄕㄞˇ）子 vs. 骰（ㄊㄡˊ）子，主要是字形影響讀音，如果你唸ㄕㄞˇ，就是『色』，反之則為『骰』」。

其他網友表示，「從台語的18骰子就知道要唸『ㄊㄡˊ』了」、「還記得某天國文課老師跟我們說『骰、呱、仔』改變了唸法，因為班上有人綽號叫『仔仔』，所以這件事我記得很清楚」、「長知識了，以後我說ㄊㄡˊ子會不會被當異類！」「你各位可以用閩南語念念看，就會知道了」。