今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

▲今鋒面接近全台變天，中部以北雨勢最明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（23日）鋒面逐漸通過，中部以北午後降雨逐漸明顯，將轉為陣雨或雷雨天氣，加上東北季風增強，北台灣較涼，今晚明晨雨勢最大，一路到周六（25日）都有雨，氣溫持續下滑，直到周日（26日）才會趨緩轉晴。不過，下周三又將有另一波鋒面接近。

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▲未來5天降雨趨勢，今午後中部以北下到發紅。（圖／氣象署）

今日鋒面通過 午後雨勢愈晚愈大

氣象署預報員張承傳表示，今天（23日）鋒面逐漸通過，上半天降雨較為局部、短暫，午後雨區擴大，中部以北將轉為有陣雨或雷雨的天氣，且隨時間愈晚，降雨會愈趨明顯，雨區增多、雨勢也較持續，易伴隨雷擊及強陣風，南部及東半部也會有局部短暫陣雨。

氣溫部分，今天各地低溫約22至24度；白天高溫部分，北部、東北部及東部約27至29度，其他地區若未下雨仍偏悶熱，高溫約30至33度，其中屏東有局部36度以上高溫機率，東南部有焚風發生機率。

離島方面，澎湖晴時多雲24至29度；金門多雲時陰，有短暫陣雨或雷雨，21至28度；馬祖陰天，短暫陣雨或雷雨，18至22度。

▲鋒面影響將有大雷雨或局部豪雨發生。

周五周六雨多降溫 今晚明晨雨最大

周五（24日）鋒面通過後，東北季風隨後增強，各地氣溫逐漸下降；西半部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有短暫陣雨或局部雷雨。

周六（25日）受東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣仍多，各地天氣較涼；中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區有局部短暫陣雨，整體降雨到晚間後趨緩。

▲未來一周氣溫變化。（圖／氣象署）

周五、周六兩天高溫預測：北部及宜花22至24度，中部及台東25至27度，南部27至30度，澎湖26度，金門23至24度，馬祖19度；低溫預測：北部及宜花18至20度，中部及台東20至22度，南部22至25度，澎湖22至23度，金門18至19度，馬祖17度。

周日（26日）東北季風減弱，各地氣溫回升、水氣減少，好天氣持續到周一（27日），各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周二（28日）迎風面水氣稍增多，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。不過，周三（29日）另一鋒面接近，北部、東半部及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨。