今鋒面挾雷雨逼近！全台防強降雨　下周又有一波接力

▲今晨，中部以北有鋒前雲系移入（左）。鋒前雲系伴隨降水回波(中）。中部以北有局部短暫降雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今天上午鋒前雲系影響，中部以北偶有零星降雨，但午後鋒面逼近，將轉為局部陣雨或雷雨。到了明後天，各地持續有局部陣雨或雷雨，慎防強風、雷擊、瞬間強降雨，直到周日才會逐漸好轉。不過，下周又會有鋒面接力。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（22日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（23）日上午鋒前雲系影響、中部以北偶有零星降雨，各地偏暖熱；下午起鋒面逼近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率、氣溫漸降。台東有過山沉降增溫、天乾物燥，應注意。

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各地區氣溫如下：

北部18至30度

中部20至33度

南部20至35度

東部18至36度

最新模式模擬顯示，明天（24）鋒面南下、由北而南轉有局部陣雨或雷雨；周六（25日）仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣。明天、周六各地氣溫下降，北台灣偏涼。

吳德榮提醒，下周日、一（26、27日）鋒面遠離、氣溫升，天氣晴熱。下周二、三（28、29日）南方水氣逐日漸增，大氣趨不穩定；各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

不過，下周四至周六（30至2日）期間又有鋒面接近或快速通過，因各國模式模擬不一致，且持續調整，不確定性很大，應繼續觀察。

▼氣象署預測未來5天降雨趨勢。（圖／氣象署）