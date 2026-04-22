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獨／密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

記者許宥孺／高雄報導

皮膚癢也別一直抓！高雄一名男子右小腿經常性搔癢，長達10年以來不斷地搔抓，導致皮膚表皮層出現密集性的顆粒突起物，乍看之下就像魚鱗、又像是蟾蜍皮，讓人看了毛骨悚然。皮膚科醫師表示，這是皮膚角質細胞受損後堆積的蛋白質物質，處理根本就是要控制搔抓，否則皮膚仍難以修復。

▲▼密集恐懼慎入！男皮膚癢狂抓冒顆粒　小腿變「蟾蜍皮」伴10年。（圖／黃麗珊醫師提供）

▲男皮膚癢狂抓冒顆粒，小腿慘成「蟾蜍皮」伴10年。（圖／黃麗珊醫師提供）

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收治病例的高雄市立大同醫院皮膚科主任黃麗珊表示，男子進到診間後，露出他的右小腿，她定睛一看，小腿上的顆粒，看似密集又粗糙，直覺反應「這很久了吧？」患者驚訝說「妳怎麼知道？」他描述道，搔抓患處已經長達10年，要回溯當時為什麼會癢，也已經記不清，僅依稀記得患處紅癢，搔抓後覺得舒服竟開始惡性循環，原本光滑的皮膚也突然長出異物。

▲▼高雄長庚皮膚科醫師、大同醫院皮膚科主任黃麗珊。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄大同醫院皮膚科主任黃麗珊。（圖／記者許宥孺攝）

黃麗珊指出，皮膚結構分為表皮層和真皮層，表皮的角質細胞是保護作用，但若搔抓的話就會破壞角質細胞，造成蛋白質碎片分解累積形成類澱粉，慢慢堆積在真皮層和表皮層交界處，類澱粉無法自行消失，若未積極治療，堆積的類澱粉就會越堆越高。

一般來說，皮膚類澱粉沉澱很常見，通常患處表現都是摸起來粗糙、顏色咖啡色呈現，此時患者基於外觀不雅都會選擇治療，不過像男子的患處表現已經屬於相當罕見且嚴重，治療上需要一點時間。黃麗珊表示，患處首要注意保濕減少癢感，或輔以照光治療、開立口服藥物減少惡性循環。

▲▼高雄長庚皮膚科醫師、大同醫院皮膚科主任黃麗珊。（圖／記者許宥孺攝）

▲普遍患者可能僅為表皮粗糙，嚴重者則會產生突起粒狀物。（圖／記者許宥孺攝）

經檢視男子的皮膚狀況，發現有較乾燥情形。黃麗珊表示，缺脂性皮膚炎患者、皮膚容易乾癢搔抓、皮膚欠缺保濕的患者，就有可能產生慢性搔癢導致類澱粉堆積情形，雖不影響身體器官機能，但搔抓產生傷口，也可能衍生傷口發炎感染情形，亦不可不慎。

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