賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

▲因中國阻撓，總統賴清德出訪突喊卡。（圖／總統府提供）



記者張靖榕／綜合報導

總統賴清德原訂於4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因航線途經國家臨時取消飛航許可而臨時喊卡。美國國務院22日對此表示關切，指相關國家是在中國施壓下採取行動，並批評此舉影響台灣正常外交訪問的安全與尊嚴。

相關國家看中國臉色行事

美國國務院發言人表示，美方對數個國家撤銷飛航許可以阻止賴清德訪問史瓦帝尼的情況表示關切，並認為相關決定是在中國要求下做出。國務院指出，這些國家負責管理飛航情報區內的國際空域，其職責在於確保飛航安全，而非作為政治工具。

國務院進一步表示，此類行為干擾台灣例行外交行程，並形容為北京對台施壓的又一案例，批評中國濫用國際民用航空規範，對國際和平與繁榮構成威脅。

美方並呼籲北京停止對台灣施加軍事、外交與經濟壓力，並與台灣展開具建設性的對話。

部分國家突撤銷飛航許可

總統府指出，原訂行程在出發前夕突生變數。秘書長潘孟安表示，由於專機航程途經部分國家臨時撤銷飛航許可，經國安團隊審慎評估後，基於元首、訪團及飛航安全考量，決定暫緩出訪，並改由特使代表出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

潘孟安指出，中國透過包括經濟脅迫在內的手段施壓，導致塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）與馬達加斯加（Madagascar）在無預警情況下取消飛航許可，成為此行受阻的關鍵因素。