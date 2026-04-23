　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

▲因中國阻撓，我總統賴清德出訪突喊卡。（圖／總統府提供）

▲因中國阻撓，總統賴清德出訪突喊卡。（圖／總統府提供）

記者張靖榕／綜合報導

總統賴清德原訂於4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因航線途經國家臨時取消飛航許可而臨時喊卡。美國國務院22日對此表示關切，指相關國家是在中國施壓下採取行動，並批評此舉影響台灣正常外交訪問的安全與尊嚴。

相關國家看中國臉色行事

美國國務院發言人表示，美方對數個國家撤銷飛航許可以阻止賴清德訪問史瓦帝尼的情況表示關切，並認為相關決定是在中國要求下做出。國務院指出，這些國家負責管理飛航情報區內的國際空域，其職責在於確保飛航安全，而非作為政治工具。

國務院進一步表示，此類行為干擾台灣例行外交行程，並形容為北京對台施壓的又一案例，批評中國濫用國際民用航空規範，對國際和平與繁榮構成威脅。

美方並呼籲北京停止對台灣施加軍事、外交與經濟壓力，並與台灣展開具建設性的對話。

部分國家突撤銷飛航許可

總統府指出，原訂行程在出發前夕突生變數。秘書長潘孟安表示，由於專機航程途經部分國家臨時撤銷飛航許可，經國安團隊審慎評估後，基於元首、訪團及飛航安全考量，決定暫緩出訪，並改由特使代表出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

潘孟安指出，中國透過包括經濟脅迫在內的手段施壓，導致塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）與馬達加斯加（Madagascar）在無預警情況下取消飛航許可，成為此行受阻的關鍵因素。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
太空照拍「台灣命脈」超利斬颱刀　萬人感動：難怪颱風都被切爛
今午後全台變天！　鋒面雨帶北台灣「紅爆」
快訊／鄧愷威有望轉任先發！　太空人總管證實
賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事
台積電ADR大漲5.29％！　川普TACO「延長停火」美股收

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

輝達H200晶片對中銷售卡關　美放行、北京未點頭

路透：美軍在亞洲海域攔截3艘伊朗油輪　引導改變航向

美女「照片修很大」　警找不到多失蹤4天

現役最大！　R級女優親揭「隆乳秘密」真相反轉

外傳美國延長對伊停火最多5天　白宮回應

性感網美力挺「川普」狂吸金　真面目被揭穿反譏：川粉超蠢

美伊第二輪談判仍未卜　川普稱伊朗同意撤銷處決8名女性

台積電ADR大漲5.29％！　川普TACO「延長停火」美股收紅340點

FBI擴大調查！美國3年內至少11名科學家離奇死亡、失蹤

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

輝達H200晶片對中銷售卡關　美放行、北京未點頭

路透：美軍在亞洲海域攔截3艘伊朗油輪　引導改變航向

美女「照片修很大」　警找不到多失蹤4天

現役最大！　R級女優親揭「隆乳秘密」真相反轉

外傳美國延長對伊停火最多5天　白宮回應

性感網美力挺「川普」狂吸金　真面目被揭穿反譏：川粉超蠢

美伊第二輪談判仍未卜　川普稱伊朗同意撤銷處決8名女性

台積電ADR大漲5.29％！　川普TACO「延長停火」美股收紅340點

FBI擴大調查！美國3年內至少11名科學家離奇死亡、失蹤

神呼應《陽光女子合唱團》！東野圭吾經典改編舞台劇　主演男星淚崩

高敏感內耗星座Top 3！冠軍一句話都能反覆琢磨　最大的對手是自己　

新北市藍白民調整合4月底揭曉　黃國昌：是做出選擇的時刻

李灝宇未先發提早6小時到球場　持續加練今板凳待命

AI反讓「人類寫手」需求大增！　5大類最夯

今明鋒面、華南雲雨帶接力　降雨4大重點一次看

8款台灣就買得到的韓系保養　AESTURA、ROUND LAB穩膚必收

鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

4生肖月底前貴人上門！　人脈轉運關鍵曝光

綠島議員「涉詐助理費」30萬交保：有人要我死得很難看

孫儷配音「動作哭戲都還原」　結束先看：妝花了沒有？

國際熱門新聞

最浪漫陪葬？　木乃伊腹中首見希臘文學

台積電ADR大漲5.29％！　中東延長停火美股收紅340點

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

女員工檢修飛行氣球被夾死　設備未啟動

車還在發動！日本山溝女屍「疑遭熊襲」

FBI調查！美科學家離奇死亡、失蹤

賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

川普：24日有望與伊朗重啟談判

現役最大！　R級女優親揭「上圍秘密」

性感網美力挺「川普」狂吸金　真面目被揭穿

美女「照片修很大」　警找不到多失蹤4天

涮乃葉點餐送來隱形肉片！總公司道歉了

外傳美國延長對伊停火最多5天　白宮回應

美國封鎖破功？伊朗油輪突圍外流900萬桶油

更多熱門

相關新聞

外傳美國延長對伊停火最多5天　白宮回應

外傳美國延長對伊停火最多5天　白宮回應

美國與伊朗為期2周的停火協議原訂於美東時間4月22日到期，但美國總統川普21日宣布延長停火，直到伊朗方面提出統一的和平提案為止。至於外界傳出停火將延長3至5天的說法，白宮22日出面否認，強調目前並無最終期限，將由川普決定。

美伊第二輪談判仍未卜　川普稱伊朗同意撤銷處決8名女性

美伊第二輪談判仍未卜　川普稱伊朗同意撤銷處決8名女性

FBI調查！美科學家離奇死亡、失蹤

FBI調查！美科學家離奇死亡、失蹤

從賴清德總統史瓦帝尼行程受阻　看北京對台策略的自我矛盾

從賴清德總統史瓦帝尼行程受阻　看北京對台策略的自我矛盾

川普指伊朗船有「中國禮物」　中方發聲

川普指伊朗船有「中國禮物」　中方發聲

關鍵字：

賴清德專機史瓦帝尼美國國務院中國

讀者迴響

熱門新聞

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

忘了生日就抓狂！法官判准年薪2千萬竹科男休妻

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

詹姆士爆泰國牽手蔡燦得！

雪糕、泡麵「買1送1」　超商連續5天優惠一次看

台股6檔飆股列「抓去關」新名單　明起處置到5／7

最浪漫陪葬？　木乃伊腹中首見希臘文學

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面