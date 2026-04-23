韓國旅遊刷錯電子支付少20％回饋　部落客教學1口訣

▲韓國首爾廣藏市場。（圖／記者葉國吏攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

到韓國旅遊，如果選錯電子支付，回饋可能相差達20％，且優惠活動常有額度限制，有部落客就教學一句口訣，才能精準賺到優惠。

臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」發文表示，目前針對韓國四大便利商店「7-ELEVEN」、GS25、CU與emart24，4月因「悠遊付」回饋名額已滿，建議改刷LINE Pay或icash Pay，等到5月額度重啟後再切換回高回饋方案，才能精準賺到優惠。

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▲韓國首爾弘大商圈。

超商付款模式與台灣有別

值得注意的是，在韓國使用LINE Pay的流程與台灣相反。以「7-ELEVEN」為例，並非由店員掃描手機，而是須由店員在結帳機叫出QR Code後，再由消費者掃碼付款。若遇到店員不熟悉操作，結帳過程可能因此卡關。

至於深受遊客喜愛的美妝通路「Olive Young」規定較嚴，多數門市無法使用電子支付，僅限設於「KTX」車站內的5家特定分店可刷LINE Pay。而平價雜貨店「DAISO」大創則建議4月優先使用icash Pay或全支付。

▲韓國南怡島。

觀光區外刷信用卡最穩

部落客坦言電子支付規則繁瑣，若是在非觀光區消費，店員操作不熟悉的機率較高。他建議旅客在明洞、弘大、聖水等熱門區域使用電子支付，若到郊區或一般商圈，直接準備一張高回饋信用卡刷卡反而最順暢。

此外，像是「ABC-MART」、服飾品牌「SPAO」或「New Balance」等品牌店，普遍建議優先使用LINE Pay，回饋率約落在10%左右。但百貨公司如「Lotte Duty Free」則採櫃位制，實際使用前務必逐一與櫃員確認。

▲韓國南怡島。

掌握月份切換是獲利重點

由於電子支付的回饋多設有每月總額上限，消費者出發前必須確認當月最新資訊。簡單原則「4月先刷icash Pay、5月1日之後再刷悠遊付」，掌握「區域」與「月份」兩大變數，才能避免刷完卻領不到回饋。