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今明鋒面、華南雲雨帶接力　降雨4大重點一次看

▲▼春雨鋒面、華南雲雨帶接力　降雨4大重點一次看。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

▲春雨鋒面、華南雲雨帶接力殺到，全台有雨。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，今天（23日）到周六（25日）是本周最不穩定天氣，「春雨鋒面、華南雲雨帶接續殺入」，主要有4點特徵，包括鋒面持續南移、易有延時強降雨、各地轉涼，且有望稍稍緩解中南部水情。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今天至明天（24日）上半天，受鋒面逐漸通過及東北季風增強影響；明天下半天至周六（25日），則受東北季風及華南雲雨區接續東移影響，水氣明顯增多、降雨機會增大。

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這波降雨有4大主要特徵：

一、這波春雨鋒面持續移動，先是今天白天的中北部及宜花地區降雨，晚上之後，因鋒面南移，加上華南雲雨區東移影響，換中南部及台東地區有雨；期間，山區降雨也有逐漸增加的趨勢。

二、這波鋒面降雨，因結構發展完整，水氣供輸豐沛，有機會肇致短延時的強降雨發生；初步評估，降雨強度會在大雨至豪雨等級之間。

三、顯著降雨的同時，易伴隨雷電及強勁陣風等劇烈天氣現象發生；另一方面，因東北季風及降雨緣故，各地氣溫均有逐漸下降、轉涼的趨勢。

四、這波春雨鋒面及華南雲雨帶接續移入，3天降雨期間所累積的總降雨量，有機會為中南部地區現有水情帶來些許效益。

▼氣象署預測未來5天降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

 
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