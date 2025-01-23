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開南大學校長交接　新校長周守民宣示治校方向：優質創新

▲開南大學校長交接

▲開南大學新、卸任校長交接。（圖／開南大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開南大學22日舉行新、卸任校長交接典禮，在董事長顏志光監交下，新任校長周守民從卸任校長林玥秀手中接下印信表示，「優質創新、前瞻永續」是她治校努力的方向，為實現開大「志誠、卓越、自由、豪邁」之精神，不遺餘力，絕不會辜負開南大學奠基的教育成果，以及大家的信任與期望。

周守民校長為美國阿拉巴馬州立大學護理教育行政學博士，曾任文藻外語大學校長與國立台中護理專科學校校長等重要職務，教育行政經驗豐富。擔任過護理工作的她，在臨床工作十餘年，她深信教育如同護理工作，是的一種利他的奉獻。

周守民校長提出「優質創新、前瞻永續」辦學目標並表示，將與開大教職員生眾志成城，齊心合作，為教育事業立下使命。周校長說，在她擔任評鑑委員時，評鑑過程看到開大團隊的整體行動力，令人鼓舞，加上林玥秀校長的力邀，以及顏董事長與董事會的同意和支持，她欣然接受一起加入開南人的大家庭，她將匯聚人生工作上的各種資源與閱歷，與大家一起努力，犧牲奉獻，創造卓越與典範的開南大學。

卸任校長林玥秀，4年多治校期間，面臨少子化衝擊，她強化開南大學國際學生的招生能量，將日本學生的人數衝向全國第一，推動美學素養，開創半導體行政管理人才之相關微課程，認真辦學的精神及成就，無私的奉獻給開南大學。

包括開大榮譽董事長葉哲正、林德福副董事長，立法委員萬美玲，基隆市政府社會處楊玉欣處長、前台北市副市長歐晉德等人士出席。

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