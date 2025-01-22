　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

25歲印男拍社群片「跳15公尺瀑布」溺斃　遺體5天後才撈到

記者趙蔡州／綜合報導

許多人為了在網路上吸引關注，不惜冒著生命危險拍攝影片，印度25歲男子辛格（Rahul Singh）近日跟朋友到瀑布旅遊時，為了拍攝上傳社群平台的影片，拜託朋友幫忙拍攝他特技跳水的影片，不料他跳水後竟意外溺斃，遺體直到5天後才被打撈上岸。

綜合外媒報導，事件發生在印度恰蒂斯加爾邦，25歲男子辛格15日跟朋友高爾加特瀑布野餐，過程中他一時興起想要拍攝影片上傳社群平台，因此拜託朋友幫忙拍攝他跳水的過程，接著他就從50英尺（大約15公尺）高的瀑布上往下跳，接觸水面的瞬間立刻濺起大量水花。

▲▼25歲男「大膽跳瀑布」拍社群影片　5天後撈出屍體。（圖／翻攝自X）

▲25歲男為了拍攝影片「跳瀑布溺斃」。（圖／翻攝自X）

曝光的影片可以看見，辛格疑似被撞擊產生的強烈衝擊打暈，落水後浮在水面一動也不動。朋友最初以為辛格在演戲，還在岸邊跟瀑布上不斷歡呼，直到辛格沉入水中後，他們才驚覺情況不對，趕緊打電話呼叫救援。

事件發生第一時間，附近其他遊客曾嘗試幫忙救援，但由於現場水位太深而沒有成功。救難人員趕到後立刻展開搜索，花費5天才終於把辛格的遺體打撈上岸。

事件發生後，當地居民和遊客要求政府必須採取行動改善現場安全。一位居民說，現場沒有警示牌，也沒有巡邏人員，類似的事件明明每年都會發生很多次，然而政府卻一直沒有任何作為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲探視父近半小時　面色凝重離開新竹台大
快訊／日本JR車站恐怖砍殺！一人命危
高虹安案二審裁定停審　高檢署「抗告被駁回」確定
快訊／柯文哲抵新竹台大　戒護警伸手阻擋媒體「他現在禁見」
快訊／柯爸病危！柯文哲抵新竹台大探視
緯來耳機妹爆紅！突被拉進直播網戀愛了　本人IG曝光
尿有泡泡「3招判斷蛋白尿」！醫：越嚴重＝腎功能退化速度越快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本長野JR車站「2男1女遭砍」1人命危　兇手持刀跑了

25歲印男拍社群片「跳15公尺瀑布」溺斃　遺體5天後才撈到

3寶媽更新駕照才知自己「已故」　背後竟是殯儀館搞烏龍

哈瑪斯跨境突襲傷亡慘重　以色列參謀總長將引咎辭職

大馬人妻陳屍轎車！　竟是丈夫聯合小三買凶殺人

超市買東西「隨手1動作」超自私　他po網痛罵：有多懶？

日本禽流感肆虐！1月撲殺近500萬隻雞　蛋價漲15%

祖克柏不只偷瞄！　被抓包「按讚」貝佐斯未婚妻辣照

若俄烏停火　澤倫斯基：歐洲需派「20萬兵力」保障烏克蘭安全

北韓士兵重傷被烏軍俘虜！　第一件事「求看韓國愛情電影」

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

快訊／日本長野JR車站「2男1女遭砍」1人命危　兇手持刀跑了

25歲印男拍社群片「跳15公尺瀑布」溺斃　遺體5天後才撈到

3寶媽更新駕照才知自己「已故」　背後竟是殯儀館搞烏龍

哈瑪斯跨境突襲傷亡慘重　以色列參謀總長將引咎辭職

大馬人妻陳屍轎車！　竟是丈夫聯合小三買凶殺人

超市買東西「隨手1動作」超自私　他po網痛罵：有多懶？

日本禽流感肆虐！1月撲殺近500萬隻雞　蛋價漲15%

祖克柏不只偷瞄！　被抓包「按讚」貝佐斯未婚妻辣照

若俄烏停火　澤倫斯基：歐洲需派「20萬兵力」保障烏克蘭安全

北韓士兵重傷被烏軍俘虜！　第一件事「求看韓國愛情電影」

快訊／柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

快訊／柯文哲抵達新竹台大探視父親　台北看守所回應了

快訊／日本長野JR車站「2男1女遭砍」1人命危　兇手持刀跑了

唱紅BL劇歌曲成同志天菜！　男星驚爆已有「穩交8年女友」

快訊／柯文哲抵達新竹台大　戒護警伸手阻擋媒體「他現在禁見」

ROSÉ化身性感愛神　演繹情人節內睡衣冒粉紅泡泡

篠崎泫出國狂掉東西！　被廣播整路超尷尬：記性差到不行

高虹安案二審裁定停審　高檢署「抗告被駁回」確定

25歲印男拍社群片「跳15公尺瀑布」溺斃　遺體5天後才撈到

3寶媽更新駕照才知自己「已故」　背後竟是殯儀館搞烏龍

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

國際熱門新聞

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

媽現場發現19歲兒參加「千人斬活動」崩潰

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

川普一上任就「怒嗆普丁」：俄國恐遇大麻煩

女律師約炮4寶爸！遭無套性侵+強制直播

土耳其滑雪度假飯店大火　增至66死51傷

貝佐斯未婚妻穿大辣馬甲　祖克伯轉頭偷瞄

川普二度下令退出WHO　世衛20%預算飛了

水泥牆害飛機爆炸！韓機場公司董座「輕生亡」

花旗女高層陳屍豪宅　鄰居：有怪聲

川普大刀　擬裁光聯邦政府1類職員

辰己涼介兌現承諾　投手丘上飆150KM

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

成人網美「12小時千人斬」遭酸民狂轟　AV男優曝一切都在她計畫中

更多熱門

相關新聞

即／台東富岡漁港1女不慎落海　海巡人員救起送醫

即／台東富岡漁港1女不慎落海　海巡人員救起送醫

台東富岡漁港今（１）日驚傳1名約30多歲女子落海，目擊民眾一度以為是在冬泳，原本在水面上載浮載沉後來整個沒入水中，緊急報案後海巡人員駕船前往救援，救起後緊急CPR送馬偕搶救，。詳細原因仍待調查釐清。

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

烏石鼻釣客遭浪襲落海　海巡人員疾馳救援

烏石鼻釣客遭浪襲落海　海巡人員疾馳救援

澎湖赤崁牛踏尾海域發現浮屍　腫脹難辨身分待查

澎湖赤崁牛踏尾海域發現浮屍　腫脹難辨身分待查

海邊拍照遭捲走　絕望求生身影曝光

海邊拍照遭捲走　絕望求生身影曝光

關鍵字：

瀑布溺水

讀者迴響

熱門新聞

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行

林秉樞病危！父曝「難救活」控北所：未及時送醫

快訊／「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

檳榔西施將絕跡！　半數檳榔攤倒閉「230萬人失業」

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

江坤俊突宣布「最後門診」證實離開

阿嬤提早給孫紅包　結果「真的紅了」

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

更多

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面