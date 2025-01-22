25歲印男拍社群片「跳15公尺瀑布」溺斃　遺體5天後才撈到

Se lanza a un rio por diversion y termina ahogandose ☠️ ????‍♀️ ( Mil maneras de morir ⚠️ ) pic.twitter.com/3jaMxB6ssB — La mano Con pelos (@lamanoconpelosx) January 20, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

許多人為了在網路上吸引關注，不惜冒著生命危險拍攝影片，印度25歲男子辛格（Rahul Singh）近日跟朋友到瀑布旅遊時，為了拍攝上傳社群平台的影片，拜託朋友幫忙拍攝他特技跳水的影片，不料他跳水後竟意外溺斃，遺體直到5天後才被打撈上岸。

綜合外媒報導，事件發生在印度恰蒂斯加爾邦，25歲男子辛格15日跟朋友高爾加特瀑布野餐，過程中他一時興起想要拍攝影片上傳社群平台，因此拜託朋友幫忙拍攝他跳水的過程，接著他就從50英尺（大約15公尺）高的瀑布上往下跳，接觸水面的瞬間立刻濺起大量水花。

▲25歲男為了拍攝影片「跳瀑布溺斃」。（圖／翻攝自X）

曝光的影片可以看見，辛格疑似被撞擊產生的強烈衝擊打暈，落水後浮在水面一動也不動。朋友最初以為辛格在演戲，還在岸邊跟瀑布上不斷歡呼，直到辛格沉入水中後，他們才驚覺情況不對，趕緊打電話呼叫救援。

事件發生第一時間，附近其他遊客曾嘗試幫忙救援，但由於現場水位太深而沒有成功。救難人員趕到後立刻展開搜索，花費5天才終於把辛格的遺體打撈上岸。

事件發生後，當地居民和遊客要求政府必須採取行動改善現場安全。一位居民說，現場沒有警示牌，也沒有巡邏人員，類似的事件明明每年都會發生很多次，然而政府卻一直沒有任何作為。