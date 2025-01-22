民眾發起募款活動　恆基課輔班學童享受墾丁夏都酒店美食

▲恆基課輔班學童到夏都酒店用餐 。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆基課輔班學童由於陳先生發起與大眾、企業集資，今(21)日在墾丁夏都沙灘酒店，學童中不少孩子來自隔代教養或經濟弱勢家庭，鮮少有機會接觸飯店餐飲文化，這次活動讓他們留下前所未有的體驗，留下美好回憶。

今年年初，陳先生因閱讀2024年恆基「風之巢」院訊中一篇圓夢故事，描述課輔班學童體驗自製迴轉壽司而深受感動。懷著對孩子們的關愛，他發起募款活動，號召身邊親朋好友與團體企業一起集資，讓孩童們年前到夏都酒店享用美食、感受年節豐盛。

為了這次活動，恆春在餐前帶領學童參觀恆春落山風藝術季，探索藝術裝置與創意展覽，了解藝術和自然的緊密連結；餐後到台灣電力公司南部展示館中認識綠能科技及能源運用，激發孩子對科技並環境永續發展之興趣，收穫滿滿。

輔班的設立，起因於社服部同仁發現，偏遠地區交通不便，許多孩童在放學後無法獲得適當的課業指導。為了讓這些孩子有一個安全且能專心學習的環境，恆基在資源有限的情況下逐步設立課輔班到如今，陪伴孩子們成長，為他們的學習之路奠定基礎。迄今成立20年，於恆春半島設立12個據點，服務近300位學童。

顏簡美珠院長表示，透過這次活動，我們不僅希望孩童能夠從中學習、成長，開拓視野，期待藉由這樣的事工，更多引起各界對偏遠地區教育資源不足問題的關注。每一份支持，都是孩子們未來夢想的基石。恆基邀請更多朋友與企業團體共同參與，一起為台灣尾學童創造多元化的學習與成長機會，實現他們對未來的夢想。