川普喊「把運河拿回來」　巴拿馬向聯合國投訴

▲ 巴拿馬總統穆里諾。（圖／路透）

文／中央社

巴拿馬致函聯合國投訴美國總統川普揚言奪回巴拿馬運河，同時還對運河兩港口與香港有關的營運商展開審計工作。

法新社報導，巴拿馬政府在遞給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的信中，提到「聯合國憲章」其中一條條款禁止成員國「威脅或使用武力」侵犯另一國領土完整或政治獨立。

今天分發給記者的這封信函敦促古特瑞斯將此事提交聯合國安全理事會，但並未要求召開會議。

川普昨天在就職演說中再次抱怨，中國透過在巴拿馬運河周圍不斷擴大影響力，實際上「營運」這條運河。美國是在1999年年底移交巴拿馬運河。

川普說，「我們不是把運河給中國，是給巴拿馬，我們要拿回來。」

負責監督公共實體的巴拿馬審計長辦公室隨後宣布，將針對擁有運河兩端港口經營權的「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）展開「詳盡審查」，「目的在確保公共資源的有效與透明使用」。

巴拿馬港口公司隸屬香港長江和記實業（CK Hutchison Group）旗下的和記港口（Hutchison Ports），負責營運運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）。

審計長辦公室表示，其目的是確定該公司是否遵守其特許協議，包括充分報告收入、付款和對國家的貢獻。（譯者：鄭詩韻／核稿：張曉雯）