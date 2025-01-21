快訊／4年來首例！女嬰肉毒桿菌中毒　眼皮垂、四肢無力仍住加護

▲疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布一例肉毒桿菌中毒病例，為北部未滿1歲女嬰，平日僅食用母乳及水果泥、蔬菜泥等罐裝副食品。自2024年12月22日陸續出現便秘、食慾不振伴隨活動力逐漸下降等情形，至今年1月4日症狀持續而就醫，並轉住院治療，後因深層肌腱反射減弱、眼皮下垂、四肢無力，由醫院採檢並通報，經檢驗於糞便中檢出肉毒桿菌及毒素基因確診，個案已使用專案進口之肉毒桿菌抗毒素治療，目前仍於小兒加護病房治療。衛生單位已將個案食物檢體送驗，目前檢驗中。

依疾病管制署監測資料顯示，以病例發病日統計，今（2025）年尚無確定病例，近十年（2015年至2024年）每年累計病例數介於0至6例，均為散發性病例，病例年齡介於未滿1歲至70多歲，其中3例為未滿1歲嬰兒。

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疾管署表示肉毒桿菌以孢子形態存在於生活環境中，其毒素導致中毒稱之肉毒桿菌中毒，此毒素不耐熱，經煮沸、煮熟後毒力會消失。1歲以下嬰兒因免疫系統尚未健全且腸道菌叢亦未發展完全，若不慎食入含肉毒桿菌孢子的食品，易使病原菌在腸道內增殖產生毒素而致病，潛伏期約30天內。

由於肉毒桿菌孢子於自然界的分布廣泛，疾管署呼籲1歲以下嬰兒應避免餵食蜂蜜；帶皮蔬果可能沾染泥土，應徹底清洗及去皮後，再進行食品製作，以降低發生肉毒桿菌中毒的風險。民眾烹調食品時，應將食物煮沸至少10分鐘並攪拌，不可食用蓋子脹起的罐頭製品，開罐後發覺有異味時不要勉強試吃，如有疑問即勿食用。

疾管署籲請臨床醫師提高警覺，如診療病患發現有腸胃道症狀、疲倦，伴隨視力模糊、瞳孔放大、眼瞼下垂或由上到下肢體無力等疑似肉毒桿菌中毒之神經學症狀，應立即通報衛生單位儘速檢驗釐清致病原因及對症治療，並給予病患妥適的照護，降低患者死亡風險。