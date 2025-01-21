　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市震後復原　黃偉哲指示趕年前盤點災損啟用重大災害基金支應修繕

▲市長黃偉哲凌晨回到官邸，獲悉有人員因地震受困倒塌房舍，為了趕時間前往勘災，所以直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場勘災慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲凌晨回到官邸，獲悉有人員因地震受困倒塌房舍，為了趕時間前往勘災，所以直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場勘災慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121凌晨地震對台南市楠西、玉井、南化等地造成不少影響，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及多位縣市首長紛紛表達關心，由於已接近春節，為讓受災民眾也能安心過年，黃偉哲表示，災害後續尤其民宅鑑定，將請4大技師工會趕年前協助處理，災害損失及修繕除了中央補助之外，也將以市府重大災害基金支應。

▲市長黃偉哲凌晨回到官邸，獲悉有人員因地震受困倒塌房舍，為了趕時間前往勘災，所以直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場勘災慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，由於災情比原本預計嚴重，將請結構技師初評，如果能讓災民返家，會盡量讓災民回去，但對於房屋結構有安全顧慮的，將請災民依親或安置，因為快到年關了，不能讓民眾流離失所，希望讓民眾過好年，如需重建家園。

▲市長黃偉哲凌晨回到官邸，獲悉有人員因地震受困倒塌房舍，為了趕時間前往勘災，所以直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場勘災慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲說，地震發生後包括行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及周春米、盧秀燕等縣市首長紛紛表達關心，也表示願意提供協助，他非常感謝行政院及其他縣市首長的協助，也已跟院長及部長報告，會竭盡地方可動員的人力、物力，全力幫忙災民度過難關。

▲市長黃偉哲凌晨回到官邸，獲悉有人員因地震受困倒塌房舍，為了趕時間前往勘災，所以直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場勘災慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，目前已請民政局盤點損失較輕微的或者是沒有災情傳出的區，協助支援勘災、救災的人員及物資，並請工務局動員結構技師於今日啟動受損房屋鑑定，必要的時候也將請鄰近縣市結構技師公會協助，劃分區域（區/里），同步進行。

台南市政府表示，楠西區附近區域地震受損比較嚴重，已由市府環保局清潔隊協助清運災損垃圾，工務局技術人員協助屋損鑑定，社會局恊助災民救濟。由於地震造成不少家庭都有水管破裂情況，市府也動員水電志工前往支援。此外，慈濟基金會21日早上也到楠西提供災民早餐。

▲市長黃偉哲凌晨回到官邸，獲悉有人員因地震受困倒塌房舍，為了趕時間前往勘災，所以直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場勘災慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局表示，楠西區衛生所2樓牆壁龜裂受損嚴重，疫苗已調度回林森辦公室，因為仍有餘震，目前將在戶外安全處搭設帳篷協助民眾醫療業務，暫不入內。而社會局也已由鄰近的社福中心派員前往安置中心了解現狀，及派員訪視協助。

▲市長黃偉哲凌晨回到官邸，獲悉有人員因地震受困倒塌房舍，為了趕時間前往勘災，所以直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場勘災慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在南化區部分，教育局指出，包含瑞峰國小等轄內國中小陸續回報，災損情況並不嚴重，主要為建物外牆磁磚掉落、水塔倒塌、梁柱有裂痕、管線破裂、天花板輕鋼架歪斜等災損。教育局表示，目前已緊急聯繫學校，可緊急搶修恢復的先進行搶修恢復，有危險性的區域則暫時圍籬區隔，再進行後續處理並評估災損經費後回報。此外由於寒假已正式開始，因此不影響學生上課。

▲市長黃偉哲凌晨回到官邸，獲悉有人員因地震受困倒塌房舍，為了趕時間前往勘災，所以直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場勘災慰問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而在玉井區部分，目前於區公所二樓、玉井國中開設收容中心，並由慈濟基金會提供熱食。仁愛街文化大夏梁柱損壞，已請工務局盡速派技師勘查，玉井國中有裂縫受損，金額尚待估計，玉井國小化育館因冷氣大型風管掉落，公所評估不宜進入。環保局也已協助市容整理，並研究協助圍牆倒塌磚塊及磁磚清運。

據了解，因為20日晚上市長黃偉哲去春安工作啟動視察，回到官邸時已經凌晨了，隨扈跟司機下班剛回程上高速公路要回市區，因突遇地震，獲悉有人員受困倒塌房舍，黃偉哲市長為了趕時間前往勘災，所以直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場勘災慰問。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強
快訊／空軍地勤士官長遭「吸入戰機進氣口」！
快訊／台南醫院火警！　緊急疏散51人
嘉義凌晨多處「冒白光」　氣象署：與地震無太大關係
痛批NONO「根本不是人」！被害化妝師現身喊話法官：送他進去
川普辦公桌找到「拜登留下的信」！　信封上神秘數字涵義曝
柯建銘稱「地震是老天震怒」喊話罷免　民眾黨嗆：到底要多冷血
快訊／龍洞岩場發現一具男性骸骨
藍白聯手凍勞保業務10億　刪勞動部近8千萬預算「陪產假也遭殃
蘆洲死亡岔路再奪命！　騎士遭撞飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

屏東縣青少年交通事故4死1267傷　警強力取締違規

8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南啟動歲末春安聯合防災　願蛇年勞工永安康

回暖！合歡山區路段今開放正常通行　武嶺至松雪樓仍有殘雪

台南市震後復原　黃偉哲指示趕年前盤點災損啟用重大災害基金支應修繕

花蓮新春山林暢遊！登山、花海、木育攻略　消費優惠集章送好禮

春節9天連假！花蓮醫療全面啟動　防疫+健康守護攻略必看

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

屏東南榮國中藝術演出　「樂來悅　不一樣」演奏4國樂曲

屏東縣青少年交通事故4死1267傷　警強力取締違規

8年不間斷　台南市醫與展望會攜手平安紅包公益助弱勢

台南啟動歲末春安聯合防災　願蛇年勞工永安康

回暖！合歡山區路段今開放正常通行　武嶺至松雪樓仍有殘雪

台南市震後復原　黃偉哲指示趕年前盤點災損啟用重大災害基金支應修繕

花蓮新春山林暢遊！登山、花海、木育攻略　消費優惠集章送好禮

春節9天連假！花蓮醫療全面啟動　防疫+健康守護攻略必看

快訊／大同敦煌碼頭驚見無名浮屍！　載浮載沉被發現

空拍凱翁峽谷景色遇溪水暴漲！登山客受困岩石峭壁　驚險救援畫面曝

快訊／抓到了！亂傳「高雄大樓傾斜照片」假訊息　39歲男落網

民調揭7成民眾反對罷免　林濁水曝藍營5警訊：預算風暴將衝高仇恨值

快訊／12:10台南規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

台積電震後完成損害檢查　各廠區營運正常「建廠工地正常施工」

嘉義縣6.4強震！大埔國中小等22校災情曝　圍牆倒塌、天花板毀損

花蓮警啓動春安任務！市區9易塞路段+ 20觀光景點加強疏導管制

獨／6.4強震！高雄承億酒店「空中海嘯」畫面曝　員工嚇壞站不穩

周五雨區擴大　春節可能迎入冬最強冷空氣

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

地方熱門新聞

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

凌晨規模6.4地震！高雄那瑪夏全區停電

台南嬤「三角錐」佔停車格不讓人停車警問有沒有申請路權

即／黃偉哲宣布：台南楠西區21日停班停課

即／高雄捷運全線停駛　清車檢查中

台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問

靜桃寒戰行動　基北北桃取締未認證噪音車

6旬婦不菸不酒竟罹食道癌

因應捷運施工　八德交通疏運替代路線出爐

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

大江農曆年假拚業績　發財金紅包免費送　

桃園捷運綠線延伸中壢　公共工程委員會現勘

南投縣政府加碼抽大獎　為北港溪及東埔溫泉區催票搶金泉獎

更多熱門

相關新聞

台積電、聯電南科廠注意！　9項地震災損30內要申報

台積電、聯電南科廠注意！　9項地震災損30內要申報

今（21）日凌晨嘉義縣大埔鄉、台南市楠西區地震全台有感，有民眾房屋倒塌災損、台積電（2330）、聯電（2303）等科技廠生產線停機疏散等，財政部南區國稅局表示，若因此造成財產損失，該局將秉持從寬、從速、從簡原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報（請）個人綜合所得稅、企業營利事業所得稅等9項稅目可以減免。

即／黃偉哲宣布：台南楠西區21日停班停課

即／黃偉哲宣布：台南楠西區21日停班停課

台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問

台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問

台南勞局農曆年前趕修繕助弱勢安居

台南勞局農曆年前趕修繕助弱勢安居

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街

關鍵字：

台南復原黃偉哲盤點災損修繕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面