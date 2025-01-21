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台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問：動用災害準備金

▲▼台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問：動用災害準備金。（圖／記者林東良翻攝）

▲南台灣地震，台南傳出多起災情，黃偉哲凌晨到場勘災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、柯沛辰／台南報導

嘉義縣大埔21日凌晨00:17發生規模6.4極淺層地震，加上後續餘震不斷，導致台南傳出民宅天花板塌陷、圍牆倒塌、竹圍橋斷裂等災情，甚至有民眾因停電受困住家。對此，台南市長黃偉哲凌晨親赴現場勘災慰問，並表示台南將動用災害準備金來幫助災民，也會盡快鑑定受損房屋，協助災民盡快恢復生活。

台南市長黃偉哲指出，這次凌晨發生大地震，雖然震央在嘉義，但台南楠西地方發生災情，民眾擔心受怕，也有一些屋損，所幸目前救出的人都平安，有2個男生去就醫，其他人只是小擦傷，沒有大礙。現在主要面臨的問題是，餘震不斷，但民眾不願意進收容中心，也不願意進自己的屋子裡，尤其現在是冬天晚上，寒流天氣那麼冷，需要一些禦寒的衣物，所以早上會請公所來供應熱食，希望讓民眾度過這個比較恐怖的晚上。

▲▼台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問：動用災害準備金。（圖／記者林東良翻攝）

▲黃偉哲逐一慰問，允諾盡快恢復災民生活。

黃哲偉說，台電還沒有恢復電力，部分民眾還受困在自己家裡，因為鐵捲門打不開，所以消防人員出動消防車，接駁2樓、3樓平房的民眾，目前已救出了至少6、7人，市府將持續關心聯絡，也請公所與里長保持聯絡，看看有沒有其他民眾受困，若有災民在戶外受寒，也需要盡快提供毛毯。

黃偉哲指出，各地災情還要統計，台南市會使用災害準備金來幫助災民，希望中央幫忙緊急應變，因為這次的災情大概集中在南部，希望盡快讓災民恢復正常生活，如果有屋損的部分趕快鑑定，若達到不堪居住就要貼黃單、貼紅單，到時候市府再動用我們的災損金，來協助災民生活恢復，「該修繕我們想辦法來幫忙。」

由於震央接近大埔，也接近水庫，外界都關心水庫目前狀況。黃偉哲說，根據水利署目前瞭解，水庫的狀況還好，但因曾文水庫現在是滿庫狀態，滿庫就像一桶水這樣搖晃，所以他們也擔心，好在目前初步看起無大礙，但後續還是要請專家來做詳細評估，確認大壩有沒有受損，因為集水區在大埔，大壩也在那裡，所以大埔跟楠西剛好位於重災區，自然要注意這個水庫的安全。

▲▼台南民宅天花板塌陷多人受困　黃偉哲到場慰問：動用災害準備金。（圖／記者林東良翻攝）

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