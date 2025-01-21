迎接春節9天連續假期　枋寮警公布交通疏導措施

▲枋寮警分局因應春節連假，轄內疏導措施出爐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春節連假自1月25日起至2月2日止為期9天，因應大批車潮，屏東縣政府警察局交通隊交控中心將調閱分析台1線南北車流量進行評估，適時發佈啟用調撥車道及分流措施，由枋寮警分局及南區養護工程分局楓港工務段執行，屆時請用路人注意道路引導牌面及員警指揮行駛，連假期間將加強以下交通疏導措施，確保交通順暢。

一、調撥車道措施：

(一)南下：為紓解台1線436.5公里至445.5公里車多路段龐大車流，本分局將視車流狀況實施調撥車道。

(二)北上：為紓解台1線453.1公里至460公里車多路段龐大車流，本分局將視車流狀況實施調撥車道。

二、分流措施:永翔分流：台1線北上車流增多時，將封閉台1線永翔路口至水底寮五岔路口南下車道，引導南下車輛於台1線永翔路口右轉直行至屏南路口左轉接台17線續行南下。

三、漸變措施：為利車流順利匯集成1車道，實施車道漸變措施，2車道逐漸匯集成1車道，拉長車道縱深

(一)北上：台9線新路社區(449K)

(二)南下：台9線雙流段(440K)

四、成立「交通快速疏導部隊」：於枋寮、加祿、枋山、楓港及草埔等地區，分置車禍處理警力，能立即趕赴現場投入交通事故處理，以達快速排除車禍及塞車狀況。

五、另結合南工分局出動空拍機：嚴密監控台1線及台9線沿線車流，以即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

六、嚴格取締交通違規：枋寮分局於台1線沿線各重要路段均有增派警力，以架設錄影機方式嚴格取締台1線違規行駛機慢車道之車輛，以避免違規爭道造成事故發生。

枋寮分局呼籲駕駛朋友們，連續假期尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，建議可避開尖峰時段提早出遊、提早或延後返程，經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規「行駛機慢車道」及「違規停車」；另本分局枋山路段科技執法已於114年1月1日正式上路，針對違規「行駛機慢車道」進行取締，確保行車安全。