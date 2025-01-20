快訊／高雄4月女嬰遭棄7天餓死慘況曝　狠心母殺人罪起訴求重刑

▲陳姓單親媽將4個月大的女嬰獨自留在租屋，導致女兒餓死在嬰兒床上。（圖／翻攝畫面）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大社區去年9月間發生一名女嬰死亡案件，陳姓母親（31歲）返家時，發現4個月大的小女兒突猝死，立即報警處理。檢、警複驗後發現女嬰疑似多日未進食，橋頭地檢署後續偵辦後發現，陳母將女兒獨自遺留在房間內長達7天，活活餓死，全案今（20）日偵結，依遺棄罪、殺人罪等罪將陳姓生母起訴，並求處重刑，全案移審法院後，法官裁定陳母續押。

這起案件發生在去年9月23日上午9點多，警方接獲一名31歲陳姓單親媽媽報案，指出4個月大的女兒在家身故。警方獲報後到場了解，並同時通報社會局，發現女嬰與媽媽同住，初步勘驗現場，無外力破壞跡象。

警方認為陳姓生母對於小孩疏於照料，起初以遺棄罪嫌偵辦，不過女嬰遺體經過相驗後，發現女嬰已死亡多時，且多日未進食，認為陳姓女子活活將小孩餓死。

檢察官指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物、手機，並傳喚陳女到場，經檢察官複訊後，認為陳女涉犯殺人罪嫌疑重大，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，當庭逮捕，並向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

社會局表示，陳姓單親媽媽照顧2童，於今年5月脆弱家庭通報，社會局社福中心協助租屋、經濟補助、媒合嬰幼兒用品及托育服務，中秋節後陳女請假未送托，直至23日陳女告知小女兒疑似死亡，社會局立即叫救護車並通報，本案由檢警偵辦，陳女被羈押，大女兒目前由社會局安置。

檢察官後續偵辦後發現，陳母將女兒獨留在房間長達7天，期間女嬰的外婆及社工等人詢問狀況時，陳母竟謊稱有委託他人照顧，導致女嬰飢餓脫水、臟器萎縮、全身脂肪組織減少、肝細胞內幾無肝醣、腎小管肌球蛋白堆積及腦髓腫脹等營養不良情狀，進而死亡，檢察官今日偵結將陳女起訴，並請法官加重量刑。

