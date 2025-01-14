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知名動物園餐廳爆「奶水過期半年」　遭衛生局開罰6萬

▲▼中部動物園餐廳奶水過期逾半年 遭開罰6萬元。（圖／食藥署提供）

▲衛生局人員在南投九九峰動物樂園的Jomin港式餐廳發現13罐過期半年的奶水。（圖／食藥署提供）

文／中央社

食藥署14日公布春節專案稽查結果，年菜餐廳業者4家違規，南投縣九九峰動物樂園Jomin港式餐廳就在其中，發現部分奶水過期超過半年，業者坦言疏於管理，衛生單位開罰新台幣6萬元。

衛生福利部食品藥物管理署執行「114年度春節複合式專案」，佳節前加強年節應景食品源頭製造、市售節慶食品抽驗及年菜餐廳稽查。針對年菜餐廳業者總計稽查115家，查核食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、直接供應飲食場所標示、保存來源文件、定型化契約等。

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其中查獲2家業者貯存逾期食品，位在南投縣草屯鎮九九峰動物樂園Jomin港式飲茶就在不合格名單裡，食藥署南區管理中心主任魏任廷14日向媒體說明，當地衛生單位人員在去年12月9日赴餐廳稽查，在倉庫角落查獲逾期「三花調製奶水」共13瓶。

魏任廷進一步解釋，逾期調製奶水中9瓶有效日期為去年10月底，另外4瓶早在去年4月就屆期，業者承認疏於管理，才會沒有將倉庫逾期食品清理乾淨。因違反食品安全衛生管理法第15條，地方衛生局裁處6萬元。

另外1家貯存逾期食品業者為花蓮遠雄悅來大飯店的「英倫餐廳」，魏任廷表示，衛生單位人員在去年11月19日前往餐廳稽查，在作業區架上查獲1瓶逾期的孜然粉，這瓶孜然粉效期到去年11月1日。業者解釋去年7月孜然粉全面改袋裝，瓶裝未再使用，地方衛生局裁處6萬元。

這次稽查還發現1家餐廳未標示餐點牛肉原料原產地，是位於新北市的蘇杭餐廳板橋環球店，菜單餐點「清燉白玉牛腱」未標示牛肉原料原產地，因違反食品安全衛生管理法第25條第2項，地方衛生局裁處3萬元。

這次稽查也額外抽樣169件即食餐食檢驗微生物衛生標準，及生鮮牛豬肉及其可食部位檢驗乙型受體素；其中1件即食餐食檢出微生物衛生標準與規定不符。魏任廷表示，位在花蓮縣的煙牧大飯店有限公司花蓮分公司（煙波大飯店花蓮館）「慕拉餐廳」，現場供應的無糖豆漿腸桿菌科超標，地方衛生局開罰3萬元。

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